Volvo залучить понад 1000 роботів до виробництва електрокарів нового покоління — Finance.ua

Volvo залучить понад 1000 роботів до виробництва електрокарів нового покоління Сьогодні 23:33 — Технології&Авто

Volvo залучить понад 1000 роботів до виробництва електрокарів нового покоління

Автовиробник Volvo Cars використовуватиме понад 1 300 промислових роботів від компанії ABB для виробництва електромобілів нового покоління.

Volvo використовуватиме нових промислових роботів моделей IRB 6710, 6720 і 6730 від ABB для різноманітних завдань, включаючи точкове зварювання тощо.

Роботи будуть використовуватися на підприємствах Volvo в Торсланді (Швеція) і Даціні (Китай).

Читайте також Volvo та Geely представили незвичайний електромобіль без керма і педалей (фото)

Роботи є частиною нової лінійки модульних промислових апаратів від ABB, які дозволяють користувачам легко змінювати розмір і радіус дії кожної моделі.

Крім цього, ці роботи придатні для опрацювання корисного навантаження від 150 кг до 310 кг, із радіусом дії від 2,5 до 3,2 метра.

Перше розгортання цих роботів відбудеться на початку 2024 року.

«Це чергове зобов’язання нашого партнера Volvo Cars демонструє нашу спільну спрямованість на забезпечення більш екологічного виробництва. Завдяки нашому новому, енергоефективному великому сімейству роботів ми допоможемо заощадити до 20% енергії на підприємствах по всьому світу», — заявив президент компанії ABB Марк Сегура.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.