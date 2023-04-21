Volvo впровадить у авто світлодіоди, що імітують денне світло — Finance.ua

Volvo впровадить у авто світлодіоди, що імітують денне світло 21.04.2023, 00:01 — Технології&Авто

Volvo впровадить у авто світлодіоди, що імітують денне світло

Компанія Volvo Cars впровадить у свої авто світлодіоди, що імітують денне світло (SunLike) від компанії Seoul Semiconductor. Раніше їх використовували переважно у приміщеннях.

Про це повідомила пресслужба компанії.

В першу чергу світлодіодами облаштують моделі Polestar 3 і Volvo EX90. В салонах встановлять низку 72 світлодіодів SunLike.

«Інтегровані у панорамний дах і кабіну автомобіля, вони освітять салон без мерехтіння, забезпечуючи більш природне відображення кольорів. На відміну від світлодіодів, що використовуються в автопромисловості зараз, SunLike мають нижчий рівень відбиття світла та високий індекс кольору», — пояснює автовиробник.

SunLike інтегрують у всі недекоративні ліхтарі в салоні авто, незалежно від того, де вони розміщені — на стелі, підлозі, дверних кишенях чи багажнику.

Нагадаємо, раніше компанія Volvo Cars інвестувала понад 1 мільярд доларів у будівництво заводу в Швеції. Він вироблятиме електромобілі нового покоління зі збільшеним запасом ходу, швидшою зарядкою та низькими витратами, а також удосконаленим рівнем безпеки та екологічності авто.

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.