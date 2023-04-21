Volvo впровадить у авто світлодіоди, що імітують денне світло — Finance.ua
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Volvo впровадить у авто світлодіоди, що імітують денне світло

Технології&Авто
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Volvo впровадить у авто світлодіоди, що імітують денне світло
Volvo впровадить у авто світлодіоди, що імітують денне світло
Компанія Volvo Cars впровадить у свої авто світлодіоди, що імітують денне світло (SunLike) від компанії Seoul Semiconductor. Раніше їх використовували переважно у приміщеннях.
Про це повідомила пресслужба компанії.
В першу чергу світлодіодами облаштують моделі Polestar 3 і Volvo EX90. В салонах встановлять низку 72 світлодіодів SunLike.
«Інтегровані у панорамний дах і кабіну автомобіля, вони освітять салон без мерехтіння, забезпечуючи більш природне відображення кольорів. На відміну від світлодіодів, що використовуються в автопромисловості зараз, SunLike мають нижчий рівень відбиття світла та високий індекс кольору», — пояснює автовиробник.
SunLike інтегрують у всі недекоративні ліхтарі в салоні авто, незалежно від того, де вони розміщені — на стелі, підлозі, дверних кишенях чи багажнику.
Нагадаємо, раніше компанія Volvo Cars інвестувала понад 1 мільярд доларів у будівництво заводу в Швеції. Він вироблятиме електромобілі нового покоління зі збільшеним запасом ходу, швидшою зарядкою та низькими витратами, а також удосконаленим рівнем безпеки та екологічності авто.
За матеріалами:
Діло
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