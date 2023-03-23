Volvo представив новий електрокар (фото) — Finance.ua

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Volvo представив новий електрокар (фото)

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Компанія Polestar, яка в рівних частках належить Volvo та Geely, представила новий електричний спорткар під назвою 2 BST Edition.
Volvo представив новий електрокар (фото)
Новинка вийде обмеженим тиражем у 230 екземплярів та стане доповненням торішнього BST (він був випущений тиражем у 270 одиниць). Зовні електрокар також повторює попередника. У нього тільки інша заглушка на місці решітки радіатора, чорні ексклюзивні 21-дюймові легкосплавні колісні диски BST та пофарбовані в золотий колір гальмівні супорти. Ще для моделі запропоновано два нові кольори для кузова — Nebula та Space Black. Обидва доповнює чорна матова смуга з цифрою 2 на капоті.
Volvo представив новий електрокар (фото)
Салон Polestar 2 BST edition 230 оздоблений нубуком та алькантарою темно-сірого та чорного відтінків, які відмінно контрастують з яскраво-жовтими ременями безпеки. Електромобіль стандартно поставляється з панорамним скляним дахом, преміальною аудіосистемою Harman Kardon, камерами кругового огляду, широким пакетом систем допомоги водію та помічників безпеки.
Volvo представив новий електрокар (фото)
У рух лімітовану новинку від Polestar наводить два електромотори потужністю 476 к.с. і 680 Нм крутного моменту. Вони дозволяють розганятися з місця до «сотні» за 4,4 секунди та розвивати швидкість 205 км/год. Запас ходу 460 км забезпечує батарея на 78 кВтг.

Ціна

Модель вже доступна для замовлення за ціною від 81 000 євро. Вона пропонуватиметься на ринках Європи та Північної Америки.
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За матеріалами:
autocentre.ua
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