Volvo і Jaguar Land Rover скорочують основну частину співробітників у рф — Finance.ua
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Volvo і Jaguar Land Rover скорочують основну частину співробітників у рф

Вчора 22:14Фондовий ринок
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Volvo Cars і Jaguar Land Rover слідом за General Motors скорочують свої російські офіси — JLR фактично йде з РФ, в штаті залишають лише персонал, який координуватиме адміністративні взаємодії на етапі закриття юрособи.
Про це пише «Комерсант» із посиланням на джерела.
Так, Jaguar Land Rover фактично йде з РФ, оскільки в штаті залишають лише персонал, який координуватиме адміністративні взаємодії на етапі закриття юрособи відповідно до вимог законодавства.
«Неясно, чи JLR продовжить підтримувати сервісне обслуговування своїх автомобілів. Джерело «Ъ» зазначає, що компанія не надсилала листа про відмову від усіх зобов’язань, як зробила General Motors (GM).
Інший співрозмовник «Ъ» називає ситуації у JLR і Volvo Cars схожими, говорячи про скорочення 80% персоналу, за винятком адміністративного", — йдеться у статті.
«Незрозуміло — це до повного виходу або щоб виконувати зобов’язання і далі», — каже співрозмовник.
Джерело видання серед дилерів говорить, що Volvo Cars продовжує визнавати свої гарантійні зобов’язання перед російськими клієнтами і з цією метою залишає персонал, який забезпечить сервіс.
Також компанія залишає можливість доступу дилерів до систем діагностики автомобілів, «не знижуючи можливість їхньої безпечної експлуатації», говорить він.
Ще два джерела серед дилерів говорять про те, що Volvo Cars дозволила дилерам скоротити штат. JLR призупинила постачання машин до Росії 1 березня.
Аналогічне рішення про призупинення до особливого повідомлення 1 березня ухвалили і у Volvo Cars.
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За матеріалами: Економічна Правда
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