Volvo Cars відкликає понад 100 тисяч автомобілів по всьому світу — Finance.ua
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Volvo Cars відкликає понад 100 тисяч автомобілів по всьому світу

Технології&Авто
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Volvo Cars відкликає понад 100 тисяч автомобілів по всьому світу
Volvo Cars відкликає понад 100 тисяч автомобілів по всьому світу
Автовиробник Volvo Cars заявив, що відкликає 106 900 автомобілів по всьому світу через підозру щодо несправності, пов’язану з гальмами.
Про це повідомив представник Volvo Cars, пише Reuters.
За словами представника компанії, відкликаються автомобілі моделей C40, XC40, S60, V60, XC60, V90 і XC90 2023 року випуску.
Угоду з продажу ключових активів закрила шведська Volvo Group 8 грудня. У неї ще залишилося в росії ТОВ «Ферронордик машины», яке займається промисловими машинами, але його продаж — теж питання часу.
Нагадаємо, шведський автовиробник Volvo Group, який з кінця лютого 2022 року припинив випуск вантажівок у рф, розглядає різні варіанти оптимізації бізнесу у росії, включаючи повний або частковий його продаж.
У липні повідомлялось, що автовиробник Volvo Group проведе скорочення співробітників у рф протягом року — компанія виробляла вантажівки на заводі у Калузі, який зараз перебуває у простої.
У лютому шведський автовиробник Volvo оголосив, що припиняє виробництво та продаж автомобілів в рф.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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