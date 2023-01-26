Volvo Cars відкликає понад 100 тисяч автомобілів по всьому світу — Finance.ua

Volvo Cars відкликає понад 100 тисяч автомобілів по всьому світу
Автовиробник Volvo Cars заявив, що відкликає 106 900 автомобілів по всьому світу через підозру щодо несправності, пов’язану з гальмами.
Про це повідомив представник Volvo Cars, пише Reuters.
За словами представника компанії, відкликаються автомобілі моделей C40, XC40, S60, V60, XC60, V90 і XC90 2023 року випуску.
Угоду з продажу ключових активів закрила шведська Volvo Group 8 грудня. У неї ще залишилося в росії ТОВ «Ферронордик машины», яке займається промисловими машинами, але його продаж — теж питання часу.
Нагадаємо, шведський автовиробник Volvo Group, який з кінця лютого 2022 року припинив випуск вантажівок у рф, розглядає різні варіанти оптимізації бізнесу у росії, включаючи повний або частковий його продаж.
У липні повідомлялось, що автовиробник Volvo Group проведе скорочення співробітників у рф протягом року — компанія виробляла вантажівки на заводі у Калузі, який зараз перебуває у простої.
У лютому шведський автовиробник Volvo оголосив, що припиняє виробництво та продаж автомобілів в рф.
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