Volvo Cars відкликає понад 100 тисяч автомобілів по всьому світу — Finance.ua

Volvo Cars відкликає понад 100 тисяч автомобілів по всьому світу 26.01.2023, 01:33 — Технології&Авто

Volvo Cars відкликає понад 100 тисяч автомобілів по всьому світу

Автовиробник Volvo Cars заявив, що відкликає 106 900 автомобілів по всьому світу через підозру щодо несправності, пов’язану з гальмами.

Про це повідомив представник Volvo Cars, пише Reuters.

За словами представника компанії, відкликаються автомобілі моделей C40, XC40, S60, V60, XC60, V90 і XC90 2023 року випуску.

Угоду з продажу ключових активів закрила шведська Volvo Group 8 грудня. У неї ще залишилося в росії ТОВ «Ферронордик машины», яке займається промисловими машинами, але його продаж — теж питання часу.

Нагадаємо, шведський автовиробник Volvo Group, який з кінця лютого 2022 року припинив випуск вантажівок у рф, розглядає різні варіанти оптимізації бізнесу у росії, включаючи повний або частковий його продаж.

У липні повідомлялось, що автовиробник Volvo Group проведе скорочення співробітників у рф протягом року — компанія виробляла вантажівки на заводі у Калузі, який зараз перебуває у простої.

У лютому шведський автовиробник Volvo оголосив, що припиняє виробництво та продаж автомобілів в рф.

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Економічна Правда За матеріалами:

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