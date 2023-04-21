Volta Trucks розпочав виробництво електричної вантажівки — Finance.ua

Volta Trucks розпочав виробництво електричної вантажівки Сьогодні 02:12 — Технології&Авто

Volta Trucks розпочав виробництво електричної вантажівки

Комерційний стартап електромобілів Volta Trucks досяг визначальної віхи у своєму шляху «Вантажівки як послуга». 16-тонна вантажівка Volta Zero почали серійно виробляти в Штайрі, Австрія. Після того як перші машини зійдуть з конвеєра, компанія розпочне програму тест-драйвів для навчання клієнтів і забезпечення якості перед першими поставками замовникам.

Volta Trucks — це лондонський комерційний стартап для електромобілів, який розпочав свою діяльність у 2019 році.

Zero еволюціонував від креслярської дошки до конвеєра лише за дванадцять місяців, адже Volta заявляла про те, що планує розпочати серійне виробництво в Європі до другого кварталу 2023 року. Згодом має початись й виробництво в США.

У березні Volta повідомила, що отримала офіційний сертифікат Європейського співтовариства про схвалення типу цілого транспортного засобу (ECWVTA).

Згідно з повідомленням Volta Trucks, перші автомобілі серійного виробництва, розроблені за специфікаціями клієнтів, зайшли на конвеєри контрактного виробника Steyr Automotive в Австрії.

Компанія пояснює, що ця перша партія комерційних електромобілів буде використана для програми Volta Zero Driving Experience Program — тест-драйвів, під час яких клієнтам надається в оренду вантажівка Zero для конкретного виробництва, щоб дослідити, як ця технологія впишеться в роботу їхнього автопарку.

Минулого січня Volta повідомила, що вже забезпечила замовлення клієнтів на понад 300 вантажівок Zero Trucks із загальним доходом у 92 мільйони доларів США. Volta очікує, що ці початкові поставки відбудуться десь у третьому кварталі цього року.

Телеканал 24 За матеріалами:

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