Волонтер чи багатодітний батько: під Києвом блокували схему для ухилянтів — Finance.ua

Волонтер чи багатодітний батько: під Києвом блокували схему для ухилянтів Сьогодні 17:35 — Кримінал

​​6 тис. дол. США за довідку про багатодітну родину чи зайняття волонтерством — викрито чергову незаконну схему виїзду за кордон.

Про це повідомила Київська прокуратура.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано та повідомлено про підозру 28-річного чоловіка за фактом організації незаконного переправлення призовників через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, мешканець Київщини разом з іншими особами пропонував чоловікам призовного віку, які бажають перетнути державний кордон України, виготовити підроблені документи, що дозволяють такий проїзд в умовах воєнного стану.

Зокрема, пропонувалось оформлення документів щодо багатодітної сім’ї, а також реєстрація у системі «Шлях» водієм-волонтером. Вартість таких «послуг» становила 6-7 тисяч доларів США, в залежності від виду підробленого документа.

У ході контролю за вчиненням злочину після отримання частини грошових коштів чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. У ході проведення обшуків виявлено мобільні телефони з відомостями про громадян, які зверталися за незаконною послугою, документацію з їхніми анкетними даними та грошові кошти.

Досудове розслідування триває з метою встановлення всіх осіб, які задіяні у злочинній схемі. Викриття протиправних дій здійснювалося прокурорами спільно зі слідчими СУ ГУ Нацполіції у місті Києві разом із оперативниками ГУ СБ України.

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