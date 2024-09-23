Volkswagen призупинив виробництво та продаж ID.4 — Finance.ua

Volkswagen призупинив виробництво та продаж ID.4 23.09.2024, 01:28 — Технології&Авто

Volkswagen призупинив виробництво та продаж ID.4

Німецький виробник Volkswagen тимчасово призупинив виробництво та продаж електромобіля ID.4.

На американському заводі Volkswagen тимчасово зупинено виробництво електромобіля ID.4 через проблеми з дверними ручками.

Виявилося, що вода може проникати в електроніку дверних ручок, що може призвести до їх відкривання під час руху. Це вже другий випадок відкликання ID.4 через цю проблему.

Volkswagen також відкликав майже 100,000 автомобілів ID.4 у США. Виробництво на заводі в Чаттанузі, Теннессі, призупинено до вирішення проблеми.

Автовиробник заявив, що дилери перевірять кожну дверну ручку та замінять її на вдосконалений варіант, якщо це необхідно. Програмне забезпечення автомобіля також буде оновлено, щоб виправити ситуацію. За словами Ендрю Савваса, керівника VW США з продажів, німецький виробник автомобілів прагне знайти виправлення до початку 2025 року.

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Volkswagen не відомо про будь-які аварії чи травми внаслідок цієї проблеми, але з червня 2023 року по травень 2024 року було подано 135 гарантійних претензій.

Компанія заявила, що планує підтримати звільнених працівників, додавши допомогу з безробіття від держави. Вони отримають 80% своєї базової компенсації та продовжуватимуть отримувати всі поточні пільги під час зупинки виробництва.

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