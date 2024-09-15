Volkswagen презентував оновлений кросовер Taos (фото) — Finance.ua

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Volkswagen презентував оновлений кросовер Taos (фото)

Технології&Авто
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Volkswagen презентував оновлений кросовер Taos (фото)
Volkswagen презентував оновлений кросовер Taos (фото)
Німецький бренд Volkswagen презентував оновлений кросовер Taos, який отримав зміни зовнішнього дизайну та більшу потужність.
Volkswagen Taos 2025 року не став автомобілем наступного покоління, але він пропонуватиме суттєві оновлення.
Кросовер отримав редизайн зовні, аби більше відповідати стилю інших автомобілів VW. Інтер’єр також отримав деякі оновлення, а під капотом, серед іншого, з’явився потужніший двигун.
Volkswagen презентував оновлений кросовер Taos (фото)
Почнемо з зовнішнього вигляду, де можна побачити нову передню частини і решітку радіатора.
Насправді решітка тепер переміщена до нижньої, а верхня частина має тонку світлову смужку, подібну до таких автомобілів, як GTI, Jetta та ID. Buzz.
Вона з’єднується з меншими світлодіодними фарами — тепер стандартними для лінійки Taos — на кутах, залишаючи нижню панель для нової, більшої решітки.
Volkswagen презентував оновлений кросовер Taos (фото)
Подібна тема повторюється ззаду, а саме зі світловою смугою, що з’єднує задні ліхтарі, які залишаються того самого розміру, але тепер мають оновлений дизайн корпусів. Решта дизайну не змінилась.
Тим часом всередині салон виглядає інакшим завдяки плаваючому 8,0-дюймовому центральному сенсорному екрану.
Volkswagen презентував оновлений кросовер Taos (фото)
Він є стандартним у всій лінійці, замінюючи вбудований 6,5-дюймовий екран, який був раніше.
Volkswagen презентував оновлений кросовер Taos (фото)
У результаті була змінена верхня панель приладів і VW встановив нове управління клімат-контролем.
Volkswagen презентував оновлений кросовер Taos (фото)
Стосовно систем безпеки, то контроль дистанції при паркуванні та система адаптивного переднього освітлення тепер доступні в комплектаціях SE.
Більший інтерес для потенційних покупців викликають зміни в трансмісії компактного кросовера.
Volkswagen презентував оновлений кросовер Taos (фото)
Він, як і раніше, використовує 1,5-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом, але інженери додали йому нові поршневі кільця, форсунки, більший проміжний охолоджувач і новий корпус турбіни. Результат — 174 кінські сили, що на 16 к.с. більше, ніж у старої моделі.
Volkswagen презентував оновлений кросовер Taos (фото)
Потужність передається через восьмиступінчасту автоматичну коробку передач незалежно від трансмісії.
Вона замінила семиступінчасту коробку передач DSG, яка використовується в повнопривідних моделях 4Motion, і ця зміна, за словами VW, є вдосконаленням, якого просили клієнти.
Volkswagen презентував оновлений кросовер Taos (фото)
Й думка клієнтів важлива для марки. На ринку США найменший кросовер VW продається в середньому близько 60 000 екземплярів на рік з моменту його дебюту в 2022 модельному році.
Щоб залучити нових покупців, для 2025 року запропонують більше варіантів колісних дисків і три нові кольори екстер’єру: Bright Moss Green, Monterey Blue Pearl і Monument Gray.
Volkswagen презентував оновлений кросовер Taos (фото)
Ціни на VW Taos 2025 року будуть оголошені ближче до дати його продажу пізніше цього року.
Ймовірно, він коштуватиме дорожче, ніж теперішня модель, яка починається від 25 420 доларів за базову модель Taos S із переднім приводом.

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За матеріалами:
motorcar
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