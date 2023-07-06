Volkswagen оновив свій популярний компактний кросовер: що нового — Finance.ua

Volkswagen оновив свій популярний компактний кросовер: що нового Сьогодні 04:14 — Технології&Авто

Volkswagen оновив свій популярний компактний кросовер: що нового

Volkswagen показав T-Cross: оновлений дизайн, розширене стандартне обладнання, нові технологічні функції та інтер'єр.

Вперше представлений чотири роки тому T-Cross продався тиражем 1,2 мільйона одиниць і став одним із лідерів сегменту. За межами Європи він відомий під назвами Tacqua та Taigun.

Оновлений варіант, що надходить клієнтам наприкінці 2023 року, отримав новий дизайн передньої та задньої частини з новими вбудованими світлодіодними фарами, денними ходовими вогнями та задніми ліхтарями. Світлодіодні матричні фари IQ. LIGHT є абсолютно новою розробкою Volkswagen і вперше пропонуються на T-Cross. У модельний ряд додано три нові свіжі кольори: однотонний Grape Yellow (спортивний жовтий), Clear Blue Metallic (світло-блакитний) та Kings Red Metallic (яскравий червоний).

Центральним елементом інтер'єру нового T-Cross є окремий дисплей інформаційно-розважальної системи (стандартно діагоналлю вісім дюймів, топова версія — 9,2 дюйма). Всі версії мають цифрові дисплеї водія.

Панель приладів має м’яку оббивку та якісніші матеріали поверхні. Те саме стосується накладок передніх дверей версій Style та R-Line. Ручна система кондиціювання повітря стандартна, а автоматичний кондиціонер Air Care Climatronic із сенсорними слайдерами з підсвічуванням доступний як опція.

Об'єм багажника у T-Cross становить від 385 до 455 літрів при завантаженні до висоти заднього сидіння. Цікаво, що переднє пасажирське сидіння можна додатково скласти, так що довжина безперервної вантажної зони від задньої до передньої частини становитиме 2398 мм, в неї можна вмістити все — від дощок для серфінгу до парапланів.

Новий T-Cross є одним з небагатьох автомобілів у своєму класі у світі, опціонально оснащеним системою Travel Assist для кращого поздовжнього та поперечного контролю автомобіля. Залежно від руху попереду та дозволеної швидкості T-Cross може контролювати швидкість автомобіля за допомогою автоматичного прискорення та гальмування. Автомобіль може автоматично зупинятися та розпочинати рух при оснащенні DSG.

Попередні продажі розпочнуться у четвертому кварталі 2023 року. Вихід на ринок — у першому кварталі 2024 року. Незважаючи на значні вдосконалення, новий T-Cross матиме привабливу базову ціну.

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