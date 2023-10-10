Volkswagen обрав Польщу для свого першого заводу автомобільних акумуляторів — Finance.ua

Volkswagen обрав Польщу для свого першого заводу автомобільних акумуляторів Сьогодні 22:11 — Фондовий ринок

Volkswagen обрав Польщу для свого першого заводу автомобільних акумуляторів

Дочірня компанія Volkswagen — PowerCo — і бельгійська Umicore обрали Польщу (місто Ниса) в якості майданчика для свого першого заводу з виробництва автомобільних акумуляторів.

Про це пише Reuters.

Завдяки спільному підприємству Ionway вартістю 2,9 мільярда доларів, про яке вперше оголосили в грудні 2021 року, компанії приєднуються до низки європейських автовиробників, які наблизили постачання акумуляторів до своїх країн в рамках переходу до електромобілів, додає агентство.

Польський уряд надає 350 мільйонів євро у вигляді грантів на інвестиції в місто Ниса, які дозволять створити близько 900 робочих місць.

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До кінця десятиліття Ionway хоче наростити свої річні виробничі потужності до 160 гігават-годин на рік — цього достатньо для 2,2 мільйона електромобілів.

PowerCo заявила, що вибрала Польщу, оскільки це стратегічно вигідне місце розташування, а також через наявність достатньої кількості кваліфікованої робочої сили і поновлюваних джерел енергії для виробництва.

Будівельні роботи розпочнуться, як тільки завершиться процес отримання дозволів.

PowerCo планує побудувати ще три заводи з виробництва акумуляторів: у Зальцгіттері (Німеччина), Валенсії (Іспанія) та Сент-Томасі (Канада).

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