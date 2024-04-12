Volkswagen інвестує $2,7 млрд у виробництво в Китаї — Finance.ua

Volkswagen інвестує $2,7 млрд у виробництво в Китаї Сьогодні 22:33 — Фондовий ринок

Volkswagen оголосив про плани інвестувати 2,5 млрд євро ($2,68 млрд) у Китай для розширення свого виробничого та інноваційного центру в місті Хефей у провінції Аньхой.

Про це пише Reuters.

Також здійснюється підготовка до виробництва двох моделей бренду Volkswagen, що розробляються спільно з китайським партнером XPENG, яке розпочнеться 2026 року, йдеться в повідомленні.

Ральф Брандштеттер, член правління Volkswagen Group у Китаї, сказав, що завод у Хефеї допоможе виводити технології на ринок приблизно на 30% швидше, оскільки автовиробник нарощує там виробництво електромобілів.

Volkswagen поступився своїм титулом найбільш продаваного автомобільного бренду в Китаї місцевому виробнику електромобілів BYD наприкінці 2022 року й анонсував серію нових моделей для електрифікації свого портфоліо в Китаї, оскільки він бореться за відновлення позицій.

borgexpert За матеріалами:

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