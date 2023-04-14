Водопілля забезпечує активну роботу ГЕС, є резерв в енергосистемі - Укренерго — Finance.ua

Водопілля забезпечує активну роботу ГЕС, є резерв в енергосистемі - Укренерго Сьогодні 17:34

Водопілля забезпечує активну роботу ГЕС, є резерв в енергосистемі - Укренерго

В енергосистемі України зберігається достатній резерв потужності. Триває експорт електроенергії в Молдову. Опалювальний сезон заверщився у всіх областях. Через водопілля активно працюють ГЕС упродовж всієї доби. Про це повідомили в Укренерго.

«Станом на 14 квітня 2023 року виробництва електроенергії достатньо для покриття потреби споживачів. Опалювальний сезон завершився у всіх областях», — ідеться у повідомленні.

Як вказано, працюють всі види генерації. «Багато води у річках забезпечує активну роботу гідроелектростанцій упродовж всієї доби, і ще більше зростання генерації ГЕС при покритті пікового споживання зранку та ввечері. Зокрема, у певний період часу частка ГЕС у структурі виробництва становить близько 20%, заміщаючи частину теплової генерації», — зазначили в Укренерго.

«Цьогоріч води дуже багато, фіксується підняття рівня води у Дніпрі і Дністрі. Для уникнення масштабних підтоплень населених пунктів вздовж річок на гідроелектростанціях „Укргідроенерго“ здійснюються контрольовані скиди води», — додали в компанії.

В енергосистемі, як вказано, зберігається достатній резерв потужності. Триває експорт електроенергії в Молдову (до 98 МВт в різні години). Також триває незначний імпорт зі Словаччини (2-4 МВт у різні години).

Відновлення енергосистеми після масованих атак росіян триває.

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