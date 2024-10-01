Водневі локомотиви Pesa з’являться у Швеції у 2027−2028 роках — Finance.ua

Водневі локомотиви Pesa з’являться у Швеції у 2027−2028 роках
Водневі локомотиви Pesa з’являться у Швеції у 2027−2028 роках. Польська компанія Pesa та шведські оператори Vate Rail і Hankavik підписали угоду про наміри, щоб впровадити ці інноваційні машини у залізничну інфраструктуру. Цей крок підкреслює важливість водневих технологій у транспортній сфері, про це інформує портал новин про залізничний транспорт Railway Supply.
Переваги водневих локомотивів Pesa у Швеції
Переваги водневих локомотивів Pesa полягають у їх екологічності та здатності скорочувати викиди вуглецю. Pesa вже представила водневий локомотив SM42−6Dn, який став першим у Європі. Його оснащено асинхронними двигунами потужністю 180 кВт кожен. Локомотив використовує дві водневі комірки компанії Ballard, що дозволяє йому перевозити вантажі з максимальною швидкістю 90 км/год.
Технології водневих локомотивів Pesa: плани для Швеції
Компанії Pesa, Vate Rail і Hankavik співпрацюють, щоб забезпечити необхідну інфраструктуру для водневих локомотивів. Плани передбачають розвиток заправних станцій для виробництва і використання водню.
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