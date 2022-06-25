Водіям в Україні нагадали про штрафи за ГБО в автомобілі — Finance.ua

Водіям в Україні нагадали про штрафи за ГБО в автомобілі 25.06.2022, 21:33 — Особисті фінанси

Незважаючи на те, що газ з початку війни серйозно подорожчав, популярність ГБО в Україні залишається стабільно високою. Практично кожен власник хоч раз думав про встановлення газу на свій автомобіль.

Процедура встановлення газу відносно дорога (починаючи від 500 доларів) і має цілу низку нюансів, починаючи від правильного налаштування, закінчуючи необхідністю реєструвати ГБО у Сервісному центрі.

Bigmir розповів, як встановити ГБО в машину так, щоб поліція не мала до водія жодних питань.

Чи потрібно реєструвати ГБО в Україні?

За законом, будь-яке втручання у конструкцію авто має бути зафіксовано у відповідних документах. Насамперед у цій реєстрації зацікавлений водій ТЗ. Так, після встановлення ГБО чи будь-яких інших конструктивних змін власник авто має звернутися до сертифікаційного центру, де йому видадуть сертифікат відповідності (сертифікат ГБО), з яким вже можна буде йти на повноцінну перереєстрацію автомобіля.

Перед зверненням до відповідних структур водій повинен підготувати необхідний пакет документів:

паспорт громадянина України або ID картка (з копією);

ІПН;

технічний паспорт транспортного засобу;

сертифікат відповідності;

акт приймання-передачі ТЗ під час виконання робіт;

свідоцтво про реєстрацію компанії, що встановила ГБО.

Зазначимо, що для перереєстрації автомобіля в СЦ МВС власнику дається 10 робочих днів, після чого невнесені зміни до конструкції авто вже будуть вважатися незаконними і водія зможуть оштрафувати.

Читайте також Нульове розмитнення скасували: як це вплине на авторинок

Основна складність у зборі документів полягає у дорожнечі сертифіката відповідності. Залежно від автомобіля його вартість дорівнює в середньому 3000 грн.

Сертифікат на газобалонне обладнання діє перші 10 днів з моменту встановлення. Саме у цей термін власник авто має встигнути провести процедуру перереєстрації до СЦ МВС.

Як переоформити авто з ГБО

Після встановлення газового обладнання необхідно перереєструвати його з пакетом документів, зазначених вище. У разі, коли купується автомобіль із встановленим, але не зареєстрованим ГБО, також потрібна перереєстрація.

Штраф

Якщо на авто встановлено неоформлену газову установку, штраф у разі її виявлення дорівнюватиме 340 грн. Якщо водія вдруге спіймали на неоформленому ГБО, то йому загрожує позбавлення права на водіння терміном від 3 до 6 місяців.

Основною причиною, чому люди встановлюють газ і не вносять зміни до документів, є завищені ціни та складність процесу сертифікації та перереєстрації автомобіля в Україні.

Як поліція дізнається, що ГБО не оформлено? Факт неправомірного використання ГБО без відповідної реєстрації має бути зафіксовано у спеціальному документі. Якщо патрульний при перевірці документів не бачить вказівок у техпаспорті, що газ встановлений (а він встановлений), він повинен скласти акт перевірки технічного стану транспортного засобу.

У разі відсутності такого акта, штраф не може вважатися законним.

Які наслідки несплати штрафу за встановлення ГБО? Процедура аналогічна всім штрафам. Якщо протягом 30 днів штраф не буде погашено, ухвала буде передана до виконавчої служби. І вона вже має повні підстави для накладення арешту на майно власника ТЗ.

До речі, щоб водіям зайвий раз не витрачати гроші та нерви, можна оформити картку технічної допомоги від Finance.ua — ваш цілодобовий Assistance у дорозі.

Автотема За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.