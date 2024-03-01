Водіям назвали 5 ефективних способів скоротити витрату пального — Finance.ua

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Водіям назвали 5 ефективних способів скоротити витрату пального

Технології&Авто
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Водіям назвали 5 ефективних способів скоротити витрату пального
Водіям назвали 5 ефективних способів скоротити витрату пального
Нині вартість палива настільки б'є по кишені українських водіїв, що іноді вони рахують кожен літр, щоб скоротити кількість поїздок на АЗС. Тут на виручку може прийти свіжий посібник від експертів видання GOBankingRates, які запропонували одразу 5 дієвих способів скоротити витрату пального для будь-якого автомобіля.

1. Знайте, коли відкривати вікна на провітрювання

Ви маєте знати, що спалюєте бензин щоразу, коли вмикаєте кондиціонер для охолодження салону автомобіля. Очевидно, що дешевше опустити вікна, щоб освіжитися, але не завжди. Якщо швидкість руху машини вища за 60 кілометрів на годину, то при відчинених вікнах ви збільшуєте опір автомобіля, а отже, двигуну доводиться витрачати більше пального, щоб продовжувати їхати в колишньому темпі.

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2. Перезапуск дешевший, ніж холостий хід

Багато водіїв звикли залишати двигун на холостому ходу, коли вони повинні почекати, наприклад, на світлофорі. Однак це може бути зайвою витратою палива. Перезапуск двигуна після короткої зупинки витрачає набагато менше палива, ніж його постійна робота на холостому ходу. Тому, якщо ви очікуєте більш тривалий час, краще вимкнути двигун і увімкнути його знову, коли ви будете готові рухатися.

3. Коригуйте тиск у шинах

Необхідний тиск у шинах впливає на витрату палива. Шини з низьким тиском можуть збільшити тертя з дорогою, що призведе до збільшеної витрати палива. Регулярно перевіряйте тиск у шинах і підтримуйте його на рекомендованому виробником автомобіля рівні.

4. Замініть ковпачок паливного бака

Для більшості людей обмеження витрати пального — це частина, про яку ніхто не думає, особливо якщо ви заправляєтеся на АЗС, де бак наповнює місцевий співробітник. Однак, якщо ця деталь зношена, вона може стати причиною випаровування або витоку значної кількості бензину, що має високу летючість. Краще зайвий раз перевірити герметичність свого паливного бака. Усунути витік завжди дешевше, ніж стикатися з його наслідками.

5. Використовуйте механічну КПП

Механічна коробка передач зазвичай ефективніша з точки зору витрати палива, ніж автоматична. Тому, якщо у вас є можливість вибору, віддавайте перевагу механічній коробці передач. Це допоможе скоротити витрату палива і заощадити ваші гроші на бензині.
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