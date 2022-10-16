Водіям готують нові штрафи — Finance.ua

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Водіям готують нові штрафи

Технології&Авто
1964
Верховна Рада України посилила відповідальність водіїв за неправильне чи незаконне використання автомобільних номерів. Відповідний законопроект № 7365 підтримали загалом 274 народних депутати.
Про це пише видання «Я і Закон» з посиланням на текст законопроекту.
Так, у частині 1 статті 121-3 КУпАП передбачено покарання у 850 гривень за такі порушення правил дорожнього руху:
— управління авто без номерів;
— управління авто з номером, що не належить йому;
— використання номерного знаку, який не відповідає встановленим нормам (перевернутого, закритого, брудного, не підсвіченого).
Нова норма передбачена частиною 2 статті 121-3 КУпАП, якою запроваджується відповідальність за незаконне використання спеціальних номерів Збройних Сил України, Національної поліції, тощо.
Штрафи
У цьому випадку — штраф 1700 гривень, за повторного порушення ця сума зростає до 3400 гривень, а водія можуть позбавити прав на 3-6 місяців.
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За матеріалами:
mmr.ua
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