Водіїв позашляховиків хочуть обмежити в переміщенні бездоріжжям — Finance.ua

Водіїв позашляховиків хочуть обмежити в переміщенні бездоріжжям Сьогодні 19:10 — Технології&Авто

Водіїв позашляховиків хочуть обмежити в переміщенні бездоріжжям

В Україні намічаються зміни у законодавстві, які можуть обмежити рух автомобілів у природних заповідних зонах. Цей законопроект, який розробляє Міністерство захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України, викликав широкий інтерес та дискусії. Основна мотивація такого кроку криється у величезній екологічній шкоді, яку автомобілі завдають навколишньому середовищу, особливо у вразливих природних районах.

Автори цього законопроекту обґрунтовують свою пропозицію тим, що автомобілі, включаючи позашляховики, ендуро-мотоцикли, квадроцикли та баггі, значно забруднюють природу та завдають шкоди екосистемам, мешканцям заповідних зон. Серед основних проблем, які вони бачать, — засмічення повітря викидами та забруднення ґрунту нафтопродуктами, що може призвести до серйозних наслідків для флори та фауни.

Слід зазначити, що цей законопроект не запроваджує заборону на використання зазначених транспортних засобів на громадських та приватних дорогах, а також у населених пунктах. Його основний наголос спрямований на захист заповідних територій та відновлення природних балансів.

На даний момент законопроект ще не був зареєстрований у Верховній Раді України, але він уже отримав підтримку громадських екологічних організацій, які активно виступають за його ухвалення. Планується, що проект буде узгоджено з відповідними відомствами перед розглядом в уряді.

Слід зазначити, що «зелені» активісти давно закликають до обмеження «джипінгу» — переміщення автотранспортом підвищеної прохідності в природних районах, особливо в Карпатах та інших заповідних територіях. Їхні аргументи базуються на шкоді, яку цей вид активного відпочинку завдає природі, включаючи ерозію ґрунту та шкоду флорі та фауні.

У 2022 році на офіційному сайті президента України Володимира Зеленського було зареєстровано петицію під номером 22/163 240-еп з вимогою регулювання «джипінгу» в Україні. Ті, хто підписали цю петицію, пропонували запровадити спеціальні ліцензії для «джипінгу» в Карпатах, встановлювати спеціальні маршрути для любителів позашляхових поїздок у заповідниках, а також карати за порушення правил доступу до цих районів без відповідної ліцензії. Гроші, зібрані з продажу ліцензій, пропонувалося направити на посилення охорони природних заповідників за допомогою рейнджерів.

Петиція зібрала необхідну кількість підписів і була розглянута президентом Зеленським, який доручив прем'єр-міністрові Денису Шмигалю вивчити пропозиції з петиції та вжити відповідних заходів. Можливо, поданий Міністерством законопроект — це одна з відповідей на цей запит суспільства та крок у напрямку активнішого захисту природи та її біорізноманіття.

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MMR За матеріалами:

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