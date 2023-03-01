Водії в Китаї тепер можуть використовувати цифровий юань для оплати проїзду автомагістралями — Finance.ua
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Водії в Китаї тепер можуть використовувати цифровий юань для оплати проїзду автомагістралями

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Водії в Китаї тепер можуть використовувати цифровий юань для оплати проїзду автомагістралями
Водії в Китаї тепер можуть використовувати цифровий юань для оплати проїзду автомагістралями
Китайські водії тепер можуть використовувати цифрові юані для оплати проїзду деякими автомагістралями країни.
Про це повідомляє Sina Finance.
Департамент транспорту провінції Цзянсу модернізував пункти справляння плати за проїзд на ділянках різних автомагістралей у Нанкіні для приймання платежів у цифрових юанях.

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Водії можуть під’єднувати свої мобільні телефони до зчитувачів карток на пунктах оплати, і плата списуватиметься з їхніх цифрових гаманців у режимі реального часу.
Нанкін був включений до пілотної зони цифрових юанів у березні минулого року.
Місцеве ЗМІ також повідомило, що міжнародний аеропорт Чанша Хуанхуа, аеропорт, що обслуговує Чаншу, провінція Хунань, став першим аеровокзалом у країні, який дає змогу транзитним пасажирам використовувати цифрові юані.
За матеріалами:
cryptomisto
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