Vodafone підвищив тарифи: скільки платитимуть українці з 1 липня — Finance.ua

Vodafone підвищив тарифи: скільки платитимуть українці з 1 липня

Вчора 12:21 — Фондовий ринок

З 1 липня на низку клієнтів мобільного оператора Vodafone чекають не надто приємні зміни — компанія оголосила про підвищення цін за деякими тарифними планами.

Цікаво, що окремої новини на сайті про нововведення не було, але на сторінці кожного тарифу інформацію доповнили та почали розсилати повідомлення абонентам.

Збільшують тарифи українцям, які користуються тарифами серії Vodafone SuperNet:

Vodafone SuperNet Turbo зі 100 грн/міс. до 125 грн/міс.;

Vodafone SuperNet Start зі 125 грн/міс. до 140 грн/міс.;

Vodafone SuperNet Pro зі 180 грн/міс. до 205 грн/міс.;

Vodafone SuperNet Unlim з 260 грн/міс. до 300 грн/міс.;

Joice зі 120 грн/міс. до 135 грн/міс.

Водночас клієнтам пропонують трохи більші обсяги послуг у кожному пакеті: більше гігабайт в інтернеті та дзвінків по Україні. А ось безліміт на месенджери (послуги «Обмін хвилин» та «Безліч розмов») стане недоступним з 1 липня.

Якщо у користувача підключено послугу «Рік без абонплат», вартість тарифу не зміниться до закінчення терміну дії послуги. Після завершення тариф зміниться на актуальний.

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