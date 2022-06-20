Vodafone підвищив тарифи: скільки платитимуть українці з 1 липня — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Vodafone підвищив тарифи: скільки платитимуть українці з 1 липня

Вчора 12:21Фондовий ринок
2005
З 1 липня на низку клієнтів мобільного оператора Vodafone чекають не надто приємні зміни — компанія оголосила про підвищення цін за деякими тарифними планами.
Цікаво, що окремої новини на сайті про нововведення не було, але на сторінці кожного тарифу інформацію доповнили та почали розсилати повідомлення абонентам.
Збільшують тарифи українцям, які користуються тарифами серії Vodafone SuperNet:
  • Vodafone SuperNet Turbo зі 100 грн/міс. до 125 грн/міс.;
  • Vodafone SuperNet Start зі 125 грн/міс. до 140 грн/міс.;
  • Vodafone SuperNet Pro зі 180 грн/міс. до 205 грн/міс.;
  • Vodafone SuperNet Unlim з 260 грн/міс. до 300 грн/міс.;
  • Joice зі 120 грн/міс. до 135 грн/міс.
Водночас клієнтам пропонують трохи більші обсяги послуг у кожному пакеті: більше гігабайт в інтернеті та дзвінків по Україні. А ось безліміт на месенджери (послуги «Обмін хвилин» та «Безліч розмов») стане недоступним з 1 липня.
Місце для вашої реклами
Якщо у користувача підключено послугу «Рік без абонплат», вартість тарифу не зміниться до закінчення терміну дії послуги. Після завершення тариф зміниться на актуальний.
Хочу отримати гроші до зарплати 👛
За матеріалами: Сьогодні
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.