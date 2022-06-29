Внутрішні ціни на зернові в Україні досягли мінімальних показників за місяць — Finance.ua

Внутрішні ціни на зернові в Україні досягли мінімальних показників за місяць Вчора 21:33 — Аграрний ринок

Ціна на пшеницю в Україні на умовах EXW (самовивіз) досягла мінімальних значень за місяць, знизившись за період з 23 травня до 27 червня на 31,1% — до 4,5 тис. грн/тонну з 5,9 тис. грн/тонну, повідомляється в інфографіці на сайті консалтингової агенції «Украгроконсалт».

За аналогічний період вартість кукурудзи EXW зменшилася на 17,4% — до 4750 грн/тонну з 5750 грн/тонну, а ячменю — на 29,7% — до 4,5 тис. грн/тонну із 6,4 тис. грн/тонну.

При цьому основне падіння цін на зернові всередині країни відбулося за останній тиждень: за період 20-27 червня пшениця подешевшала на 24,4% (з 5,6 тис. грн/тонну 20 червня), кукурудза — на 15,1% (з 5,6 тис. грн/тонну ), ячмінь — на 30,7% (з 6,5 тис. грн/тонну).

Як повідомлялося з посиланням на дані електронної зернової біржі GrainTrade, закупівельні ціни на пшеницю в Україні впали до 5,5-6,5 тис. грн/тонну з доставкою до млина на тлі блокування морпортів країни військовими кораблями РФ. Додатково на зниження цін вплинуло запровадження ліцензування експорту у березні, скасування якого у липні 2022 року напередодні анонсував перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький.

За даними біржі, агровиробники напередодні жнив намагаються звільнити зерносховища, тому активізують продаж пшениці, тим самим посилюючи тиск на ціни на неї. Таким чином, скасування ліцензій пожвавить експорт та стабілізує ціни на пшеницю.

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