Власники Windows-ноутбуків на базі Snapdragon масово здають їх назад — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Власники Windows-ноутбуків на базі Snapdragon масово здають їх назад

Фондовий ринок
45
Найбільший у світі маркетплейс Amazon позначив ноутбук Microsoft Surface Laptop 7 поміткою «Товар, що часто повертається». Це означає, що пристрій повертають назад у магазин частіше, ніж зазвичай, звернули увагу в Windows Central.
З якої причини — не уточнюється, але одним із ймовірних чинників може бути використання в ноутбуці платформи Qualcomm Snapdragon X, яка спирається на архітектуру на базі Arm замість традиційних процесорів x86 від Intel і AMD.
Хоча чипсети Arm забезпечують кращу енергоефективність і час автономної роботи, деякі ігри та додатки для Windows все ще до пуття не оптимізовані під нього.
До того ж Microsoft пропонує версію Surface Laptop 7 з процесором Intel, що може спонукати покупців повертати раніше куплені пристрої з Snapdragon X на користь моделі зі звичнішим чіпом. В інших моделей Surface такої жовтої позначки на Amazon немає, пише Windows Central.
За даними дослідницької компанії Canalys, мобільні ПК на основі Snapdragon X займають менше ніж 1,5% частки ринку від загальної кількості девайсів з ОС Windows. У 3-му кварталі 2024 року Qualcomm продала близько 720 000 пристроїв Snapdragon X, що становить лише 0,8% від усіх проданих ПК.
Минулого року Microsoft анонсувала новий бренд Copilot Plus — так називатимуть ноутбуки з інтегрованою підтримкою ШІ. Першими пристроями серії стали дві моделі Surface Laptop на базі Qualcomm Snapdragon X Elite, які позиціюються як прямі конкуренти MacBook Air.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems