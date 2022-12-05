Власники ВТС вперше за 5 років накопичили рекордну кількість криптовалюти — Finance.ua
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Власники ВТС вперше за 5 років накопичили рекордну кількість криптовалюти

Фінтех і Картки
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Власники ВТС вперше за 5 років накопичили рекордну кількість криптовалюти
Власники ВТС вперше за 5 років накопичили рекордну кількість криптовалюти
За даними CryptoSlate, з 2018 по 2022 рік Bitcoin-гаманці, які містять від 10 до 100 BTC, сумарно накопичили понад 3,26 мільйона монет — це абсолютний рекорд.
Щоправда, щодо точності цих даних є кілька застережень від аналітиків — незрозуміло, скільки криптовалютних гаманців належать біржам, позабіржовим фінансовим установам або іншим організаціям, а не фізичним особам. Також немає чіткої інформації, чи зазначеними гаманцями володіють нові користувачі, чи це старі резерви власників криптовалюти.
За останні місяці кількість Bitcoin-гаманців, які зберігають малі суми, значно зросла. Це свідчить про те, що зростає попит на BTC серед дрібних інвесторів, а отже — зацікавлення Bitcoin як засобом для інвестицій.
Слід також зазначити, що кількість гаманців, що містять від 10 до 100 BTC, зросла у порівнянні з тими, на чиєму рахунку знаходиться від 1 до 10 BTC. Експерти дійшли висновку, що власники ВТС охочіше інвестують у криптовалюту.
Власники ВТС вперше за 5 років накопичили рекордну кількість криптовалюти
Діаграма відображає два типи роздрібних власників Bitcoin, які накопичують рекордну кількість флагманської криптовалюти після краху FTX. Перший — трейдери, які масово накопичували велику кількість BTC з початку листопада. Другий тип складається з дрібних інвесторів, які не належать до китів — вони масово купували BTC зі середини жовтня, коли ринок почав демонструвати падіння. Крім того, дані свідчать про те, що кількість активних роздрібних інвесторів значно зросла за звітний період, а отже — вони почуваються впевненіше на ринку криптовалют.
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Аналітики Cryptoslate вважають, що малі вкладники, ймовірно, продовжуватимуть накопичувати BTC найближчим часом. На думку експертів, у перспективі це може призвести до потенційного відновлення галузі.
Нагадаємо — сьогодні, 5 грудня, флагманській криптовалютівдалось піднятись на декілька відсотків та встановити двотижневий рекорд — курс BTC зріс до $17 304. Криптовалютні експерти вважають, що біткоїн «пішов у наступ», а інвесторам варто приготуватися до подальшого зростання крипторинку.
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За матеріалами:
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