Власник віскі Jameson відновив поставки в рф — Finance.ua

Власник віскі Jameson відновив поставки в рф Вчора 21:51

Компанія Pernod Ricard, яка володіє найбільшим в Ірландії брендом віскі Jameson, відновила поставки на російський ринок — продажі були призупинені у березні торік після початку повномасштабної війни рф проти України.

Про це повідомляє Independent.ie.

На запитання про доступність віскі Jameson в росії, прессекретарка компанії заявила, що компанія від «початку війни» ставила в пріоритет «захист місцевих співробітників як в Україні, так і в росії».

Спершу, за її словами, це було можливо за рахунок продажу вже наявних запасів, які були на ринку та імпортовані до початку війни. Коли запаси були вичерпані, компанія вирішила продовжити постачати свої товари в рф «на рівні, який дозволяє нам забезпечити добробут нашої місцевої команди та життєздатність дистрибуційної дочірньої компанії Pernod Ricard».

Тижнем раніше Sunday Independent також підтвердила, що різні продукти Jameson були доступні на популярному російському алкогольному сайті з магазинами в Москві.

Jameson виробляється компанією Irish Distillers, що належить Pernod Ricard, яка також є виробником інших відомих брендів віскі, зокрема Powers і Redbreast.

У березні 2022 року, через кілька тижнів після вторгнення Росії, Pernod Ricard призупинив усі продажі в росії «до подальшого повідомлення».

За даними Ірландської асоціації віскі, рф була другим за величиною експортним ринком віскі в Ірландії після США: у 2020 році туди було продано 534 тисяч ящиків віскі. Irish Distillers повідомила, що Jameson збільшив продажі в росії на 19% за результатами 2021 року.

Економічна Правда За матеріалами:

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