Влада Нігерії приступила до другого етапу тестування власної CBDC — Finance.ua
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Влада Нігерії приступила до другого етапу тестування власної CBDC

Фінтех і Картки
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Влада Нігерії приступила до другого етапу тестування власної CBDC
Влада Нігерії приступила до другого етапу тестування власної CBDC
Голова центрального банку Нігерії, Гудвін Емефілі, виступаючи на Хакатоні eNaira у столиці держави, в місті Абуджа, заявив, що регулятор розпочинає другий етап тестування цифрової валюти країни класу CBDC.
Глава ЦБ Нігерії підкреслив, що eNaira — це серйозно і на довгу перспективу, і завдання другого етапу тестування полягає в тому, щоб мільйони жителів Нігерії почали використовувати цю CBDC у фінансових транзакціях. Початковий рубіж — це 8 млн осіб, які використовують eNaira.
«У нас немає іншого вибору, як звикнути до факту, що ми зараз перебуваємо в цифровій економіці, у цифровому просторі, в якому використання готівки поступово йтиме до мінімального рівня». — зазначив Емефілі.
У ЦБ Нігерії наголосили, що цифрові валюти eNaira дозволять охопити фінансовими послугами всіх тих, кого ще не охопили своїми сервісами банки.
Наразі в Нігерії було завантажено 840 тис. разів цифровий гаманець для використання eNaira, при цьому лише 270 тис. цифрових гаманців перебувають у статусі активний. Загалом було вже проведено близько 200 тис. фінансових транзакцій на суму 4 млрд eNaira, що відповідає близько $9,5 млн за офіційним курсом американської валюти.
Нагадаємо, що раніше у Банку міжнародних розрахунків позитивно оцінили майбутній внесок різних СBDC у світові фінанси.
За матеріалами:
cryptomisto
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