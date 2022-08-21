Влада Нігерії приступила до другого етапу тестування власної CBDC — Finance.ua

Влада Нігерії приступила до другого етапу тестування власної CBDC Вчора 23:14 — Фінтех і Картки

Влада Нігерії приступила до другого етапу тестування власної CBDC

Голова центрального банку Нігерії, Гудвін Емефілі, виступаючи на Хакатоні eNaira у столиці держави, в місті Абуджа, заявив, що регулятор розпочинає другий етап тестування цифрової валюти країни класу CBDC.

Глава ЦБ Нігерії підкреслив, що eNaira — це серйозно і на довгу перспективу, і завдання другого етапу тестування полягає в тому, щоб мільйони жителів Нігерії почали використовувати цю CBDC у фінансових транзакціях. Початковий рубіж — це 8 млн осіб, які використовують eNaira.

«У нас немає іншого вибору, як звикнути до факту, що ми зараз перебуваємо в цифровій економіці, у цифровому просторі, в якому використання готівки поступово йтиме до мінімального рівня». — зазначив Емефілі.

У ЦБ Нігерії наголосили, що цифрові валюти eNaira дозволять охопити фінансовими послугами всіх тих, кого ще не охопили своїми сервісами банки.

Наразі в Нігерії було завантажено 840 тис. разів цифровий гаманець для використання eNaira, при цьому лише 270 тис. цифрових гаманців перебувають у статусі активний. Загалом було вже проведено близько 200 тис. фінансових транзакцій на суму 4 млрд eNaira, що відповідає близько $9,5 млн за офіційним курсом американської валюти.

Нагадаємо, що раніше у Банку міжнародних розрахунків позитивно оцінили майбутній внесок різних СBDC у світові фінанси.

cryptomisto За матеріалами:

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