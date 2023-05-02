Вкладники заборгували понад 75 млрд грн збанкрутілим банкам — Finance.ua

Вкладники заборгували понад 75 млрд грн збанкрутілим банкам Сьогодні 12:45 — Фондовий ринок

Вкладники заборгували понад 75 млрд грн збанкрутілим банкам

Навіть якщо банк збанкрутував, позичальникам потрібно виплачувати кредит та повернути всю кредитну суму, включаючи відсотки. Загальна сума неповернутих боргів позичальників перед збанкрутілими установами складає 75,6 млрд грн.

Аналітики R&D центру YouControl проаналізували історичні зв’язки збанкрутілих банківських установ. А також дослідили списки позичальників виведених з ринку банків, які й досі не виконали свої зобов’язання з повернення боргів даним банкам.

До аналітичної системи YouControl додано дані 18 виведених з ринку банківських установ (станом на 01.04.2023 р.), зокрема ПАТ «Промінвестбанк», АТ «МР Банк», АТ «Златобанк» та ін. Стосовно цих банків загалом внесено 3629 записів про позичальників, керівників та колишніх акціонерів банку, які мають повернути свої борги згідно з рішеннями суду. Загальна сума боргу перед збанкрутілими установами складає 75,6 млрд грн.

Інфографіка: YouControl

Згідно зі списком, найбільше заборгували позичальники «Промінвестбанку», а саме 44,4 млрд грн. Вдвічі менше — «МР Банку» — 23,4 млрд грн. Третю сходинку посів «Златобанк». Йому заборгували 6,5 млрд грн. Борг в майже 400 млн грн не погасили перед «ВТБ Банком». А перед банком «Фінанси та кредит» — 368 млн.

Зв’язки з країною-агресором

Чотири українські банки, сукупна сума боргу яких складає понад 68 млрд грн, мають (або мали) зв’язки із рф. А саме:

ПАТ «Промінвестбанк», акціонером якого до грудня 2022 року була державна російська корпорація розвитку «Веб.рф»;

АТ «Міжнародний Резервний Банк», 100% акцій якого належать російському ПАТ «Сбербанк росії»;

АТ «ВТБ Банк» — «дочка» однойменного російського «ВТБ Банку»;

АТ «Банк Форвард», акціонером якого є російський АТ «Банк русский Стандарт», а бенефіціаром — підсанкційний Рустам Таріко.

Політики та неплатоспроможні банки

Бенефіціаром АТ «Златобанк», який у лютому 2015 року було віднесено до категорії неплатоспроможних, станом на 06.02.2015 року зазначена Олена Якіменко. Вона певний час була одним із топ-менеджерів банку «Форум», коли той належав одному з найбільших рантьє України — Леоніду Юрушеву.

АТ «Банк «Фінанси та Кредит» визнаний неплатоспроможним у вересні 2015 року. На той час понад 97% акцій банку опосередковано належали Костянтину Жеваго — співвласнику залізорудної компанії Ferrexpo, екс народному депутату України.

АТ «Мегабанк» віднесено до категорії неплатоспроможних в червні 2022-го. Понад 68% акцій банку станом на 1 січня 2022 року належало подружжю Олені та Віктору Субботіним. Останній з 2007-го року очолює АТ «Укренергомашини».

У 2022 році також було визнано неплатоспроможним АТ «Банк Січ». Станом на січень 2022-го найбільшими акціонерами є Олег Баланда та Віктор Роздорожний. Вони є ключовими особами групи компаній «Січ», компанії якої переважно працюють у сфері фінансів, нерухомості та оптової торгівлі.

Станом на 01.01.2020 року акціонером АТ «Місто Банк» зазначений екснародний депутат України, депутат Одеської обласної ради Іван Фурсін. У середині 2000-х Фурсін разом із Дмитро Фірташем згадувалися як співвласники компанії РосУкрЕнерго, яка свого часу була єдиним постачальником газу в Україну.

АТ «Айбокс Банк», ліцензія якого була відкликана у березні 2023 року, належить колишньому депутату Київської міськради Володимиру Дроботу та CEO платіжної системи LEO Gaming, яка спеціалізується на розрахунках за онлайн-ігри та ігрові продукти, Альоні Шевцовій.

Також до рейтингу увійшли: АТ «КБ «Земельний Капітал», акціонером якого був ексміністр вугільної промисловості України Віктор Тополов; ПАТ «АКБ «Капітал», співвласниками якого станом на червень 2015 року є сини загиблого народного депутата України 2 скликання Євгена Щербаня — Євген та Руслан; АТ АКБ «Аркада», близько 75% акцій якого знаходяться у власності Костянтина Паливоди станом на червень 2020 року. У грудні 2022-го двом експосадовцям банку «Аркада» повідомили про підозру в розтраті коштів на суму 11,5 млн грн.

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