Візит Ненсі Пелосі на Тайвань обвалив фондові ринки США і Китаю — Finance.ua

Візит Ненсі Пелосі на Тайвань обвалив фондові ринки США і Китаю Сьогодні 10:14 — Кримінал

Візит Ненсі Пелосі на Тайвань обвалив фондові ринки США і Китаю, www.gp.gov.ua

Ситуація навколо візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань обвалила фондові ринки США та Китаю. Загострення відносин двох держав створило зайву знервованість на торгових майданчиках: основні індекси США закрилися в мінусі за підсумками торгів у понеділок, а китайські індекси закрилися в мінусі вже за підсумками торгів у вівторок, пише The Insider.

Індекс 300 найбільших китайських компаній (CSI 300) за підсумками торгів у вівторок опустився на 1,95% з 4144,38 до 4107,02 пункту.

Shanghai Composite втратив за добу 2,26%, просівши з 3231,26 до 3186,27 пункту, нарешті індекс Шеньчженьської фондової біржі (SZSE Component) впав на 2,37%, з 12260,45 до 12120,02 пункту.

Аналогічну динаміку продемонстрував гонконгський індекс Hang Seng, який знизився на 2,36% з 20165,84 до 19689,21 пункту.

Американські фондові ринки за підсумками торгів у понеділок уперше за кілька днів закрилися у червоній зоні. Індекс Dow Jones втратив 0,14% і опустився до 32798,40 пунктів у порівнянні з 32846,45 за підсумками попереднього дня. Аналогічна динаміка була зафіксована у S&P 500 (-0,28%, до 4118,6 пунктів) та NASDAQ (-0,06%, до 12940,78 пунктів).

Варто зазначити, що американський фондовий ринок зростав весь тиждень до цього, причому на відносно негативному тлі новин: ФРС США знову підняла ставку у зв’язку зі збереженням високих темпів інфляції, а ВВП США продемонстрував негативну динаміку в другому кварталі, що свідчить про настання технічної рецесії.

Попри негатив, ринки були у зеленій зоні кілька днів поспіль.

Ненсі Пелосі заявляла про свій намір відвідати Тайвань у рамках свого азіатського турне. На це рішення офіційний Пекін відреагував дуже болісно і навіть привів збройні сили у підвищену бойову готовність.

На пляжах найближчих до Тайваню китайських провінцій з’явилася бойова техніка, США також направили у бік Тайваню свої авіаносці, щоб збільшити військову присутність у регіоні.

США не визнають публічно незалежність Тайваню, проте Білий дім не бачить проблем з візитом Пелосі на Тайвань і наполягає, що китайська влада навмисно загострює ситуацію.

Українська правда За матеріалами:

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