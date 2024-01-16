Військовим додатково виділять майже 800 млн гривень: на що підуть гроші — Finance.ua
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Військовим додатково виділять майже 800 млн гривень: на що підуть гроші

Казна та Політика
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Військовим додатково виділять майже 800 млн гривень: на що підуть гроші
Військовим додатково виділять майже 800 млн гривень: на що підуть гроші
Уряд додатково виділить військовим майже 800 млн гривень. Ці кошти будуть витрачені «на дуже термінові потреби» Сил оборони України.
Про це повідомили прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду та представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
«Ще одне важливе рішення на порядку денному стосується оборони держави, що є для усіх нас пріоритетом № 1. З резервного фонду держбюджету виділяємо 792 млн грн на зміцнення обороноздатності», — розповів Шмигаль.
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За його словами, ці додаткові кошти розподіляються військовими підрозділами на дуже нагальні потреби — на закупівлю боєприпасів, тепловізорів, дронів.
«Мова йде саме про додаткове фінансування для кожної бригади (пропорційно до сплаченого у грудні ПДФО)», — зазначив прем'єр.

Як будуть розподілені кошти?

Як розповів представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, виділені 792 млн гривень будуть розподілені наступним чином:
  • Міністерству оборони — 657 млн гривень (з них для Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту — 10,7 млн гривень);
  • Головному управлінню розвідки Міністерства оборони — 10 млн 524 тис. гривень;
  • Міністерству внутрішніх справ — 100 млн 769 тис. гривень (з них для Національної гвардії - 62,5 млн гривень та Адміністрації Державної прикордонної служби — 38 млн 269 тис. гривень);
  • Службі безпеки України — 23,8 млн гривень.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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