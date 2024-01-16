Військовим додатково виділять майже 800 млн гривень: на що підуть гроші — Finance.ua

Військовим додатково виділять майже 800 млн гривень: на що підуть гроші Сьогодні 16:28 — Казна та Політика

Військовим додатково виділять майже 800 млн гривень: на що підуть гроші

Уряд додатково виділить військовим майже 800 млн гривень. Ці кошти будуть витрачені «на дуже термінові потреби» Сил оборони України.

Про це повідомили прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду та представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Ще одне важливе рішення на порядку денному стосується оборони держави, що є для усіх нас пріоритетом № 1. З резервного фонду держбюджету виділяємо 792 млн грн на зміцнення обороноздатності», — розповів Шмигаль.

Читайте також Голова оборонного комітету Ради пояснив падіння обсягів військової допомоги Україні

За його словами, ці додаткові кошти розподіляються військовими підрозділами на дуже нагальні потреби — на закупівлю боєприпасів, тепловізорів, дронів.

«Мова йде саме про додаткове фінансування для кожної бригади (пропорційно до сплаченого у грудні ПДФО)», — зазначив прем'єр.

Як будуть розподілені кошти?

Як розповів представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, виділені 792 млн гривень будуть розподілені наступним чином:

Міністерству оборони — 657 млн гривень (з них для Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту — 10,7 млн гривень);

Головному управлінню розвідки Міністерства оборони — 10 млн 524 тис. гривень;

Міністерству внутрішніх справ — 100 млн 769 тис. гривень (з них для Національної гвардії - 62,5 млн гривень та Адміністрації Державної прикордонної служби — 38 млн 269 тис. гривень);

Службі безпеки України — 23,8 млн гривень.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.