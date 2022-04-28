Війна в Україні принесла виробнику Milka і чіпсів "Люкс" Mondelez додаткові витрати $143 млн — Finance.ua

Війна в Україні принесла виробнику Milka і чіпсів "Люкс" Mondelez додаткові витрати $143 млн

Вчора 07:20 — Фондовий ринок

Війна в Україні принесла виробнику Milka і чіпсів "Люкс" Mondelez додаткові витрати $143 млн, el-komplekt.com.ua

Американська компанія Mondelēz International, один із найбільших світових виробників снеків і кондитерських виробів, оцінила свої втрати та додаткові витрати у першому кварталі 2022 року через розв’язану росією війну проти України в $143 млн (після сплати податків — $145 млн).

«У лютому 2022 року росія почала військове вторгнення в Україну, і компанія закрила свої операції та об’єкти в Україні. У березні 2022 року серйозно постраждали два українські виробництва компанії у Тростянці та Вишгороді», — зазначається у квартальному звіті компанії увечері у вівторок.

Згідно з ним, до цієї суми увійшли $75 млн, відображених у знеціненні цих та інших активів та витрати на вихід, $44 млн — у собівартості продажу та $24 млн — у маркетингових, загальних та адміністративних витратах.

Як повідомлялося, ПрАТ «Монделіс Україна» (раніше — «Крафт Фудз Україна») входить до групи компаній Mondelēz International (США), холдинговою компанією якої є Mondelēz Nederland Services B.V (Нідерланди).

До складу компанії в Україні входять Тростянецька кондитерська фабрика (Сумська обл.) та дочірнє підприємство ТОВ «Чіпси Люкс» (Київська обл.).

З 2003-го «Монделіс Україна» керує розвитком бізнесу на ринку Молдови, з 2005 року — на ринках білорусі, Грузії, Вірменії та Азербайджану, а з 2008 року — також на ринках Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Монголії.

Бізнес компанії в Україні станом на осінь минулого року становив понад $400 млн. Понад $200 млн «Монделіс Україна» інвестувала у розвиток бізнесу в Україні.

«Монделіс Україна» реалізує продукцію під торговими марками «Корона», Milka, «Ведмедик» Барні, Tuc, «Belvita!» Доброго ранку!«, «Люкс», Halls, Dirol, Picnic та інші.

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