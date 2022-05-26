Війна в Україні може спровокувати глобальну рецесію — голова Світового банку — Finance.ua

Війна в Україні може спровокувати глобальну рецесію — голова Світового банку

Вчора 15:17 — Казна та Політика

Війна в Україні може спровокувати глобальну рецесію — голова Світового банку

російське військове вторгнення в Україну та його вплив на ціни на продукти харчування та енергоносії, а також доступність добрив можуть спровокувати глобальну рецесію.

Про це заявив президент Світового банку Девід Малпас, передає Reuters.

За словами Малпасса, економіка Німеччини, четверта за величиною у світі, вже суттєво сповільнилася через підвищення цін на енергоносії. Скорочення виробництва добрив може погіршити умови інших країн, додав глава Світового банку.

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«Коли ми дивимося на світовий ВВП... зараз важко зрозуміти, як нам уникнути рецесії», — зазначив Малпас.

Економіки України та росії, як очікується, зіткнуться зі значним спадом, тоді як у Європі, Китаї та США уповільниться зростання, додав глава Світового банку.

Він додав, що відносно різке уповільнення зростання в Китаї пов’язане з пандемією COVID-19, інфляцією і кризою нерухомості, що існувала раніше.

За його словами, країни, що розвиваються, постраждали ще сильніше через брак добрив, продовольства та енергоносіїв.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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