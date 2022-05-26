Війна в Україні може спровокувати глобальну рецесію — голова Світового банку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Війна в Україні може спровокувати глобальну рецесію — голова Світового банку

Вчора 15:17Казна та Політика
272
Війна в Україні може спровокувати глобальну рецесію — голова Світового банкуВійна в Україні може спровокувати глобальну рецесію — голова Світового банку
російське військове вторгнення в Україну та його вплив на ціни на продукти харчування та енергоносії, а також доступність добрив можуть спровокувати глобальну рецесію.
Про це заявив президент Світового банку Девід Малпас, передає Reuters.
За словами Малпасса, економіка Німеччини, четверта за величиною у світі, вже суттєво сповільнилася через підвищення цін на енергоносії. Скорочення виробництва добрив може погіршити умови інших країн, додав глава Світового банку.
Читайте також
«Коли ми дивимося на світовий ВВП... зараз важко зрозуміти, як нам уникнути рецесії», — зазначив Малпас.
Економіки України та росії, як очікується, зіткнуться зі значним спадом, тоді як у Європі, Китаї та США уповільниться зростання, додав глава Світового банку.
Місце для вашої реклами
Він додав, що відносно різке уповільнення зростання в Китаї пов’язане з пандемією COVID-19, інфляцією і кризою нерухомості, що існувала раніше.
За його словами, країни, що розвиваються, постраждали ще сильніше через брак добрив, продовольства та енергоносіїв.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: НВ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.