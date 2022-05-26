Війна в Україні може спровокувати глобальну рецесію — голова Світового банку — Finance.ua

Війна в Україні може спровокувати глобальну рецесію — голова Світового банку
російське військове вторгнення в Україну та його вплив на ціни на продукти харчування та енергоносії, а також доступність добрив можуть спровокувати глобальну рецесію.
Про це заявив президент Світового банку Девід Малпас, передає Reuters.
За словами Малпасса, економіка Німеччини, четверта за величиною у світі, вже суттєво сповільнилася через підвищення цін на енергоносії. Скорочення виробництва добрив може погіршити умови інших країн, додав глава Світового банку.