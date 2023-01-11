Війна скоротила портфель гривневих депозитів фізосіб — Finance.ua

Війна скоротила портфель гривневих депозитів фізосіб
Через війну українці віддали більшу перевагу зберіганню коштів на поточних та карткових рахунках, ніж на строкових депозитах.
Про це йдеться у проєкті «25 провідних банків України під час війни».
Де тримають гроші українці
Гривневі кошти населення — кошти на рахунках, картках та депозитах — за дев’ять місяців 2022 року зросли на 20% порівняно з приростом у 15,2% за весь 2021 рік. Однак додаткові кошти осіли на карткових рахунках (+110,48 млрд грн): українці в умовах високої невизначеності віддали перевагу оперативному доступу до заощаджень. Якщо на початку року частка коштів на вимогу — карткові та поточні рахунки — становила 57,4%, то до жовтня — вже 68%. Відповідно, частка гривневих депозитів впала з 42,6% до 32%.
Що з депозитами
Депозити в цей період скоротилися навіть в абсолютному розмірі (—19,31 млрд грн). Якщо українці й відкривали строкові вклади, то лише на короткий період.
«Клієнти віддавали перевагу гривневим депозитам на 3–6 місяців», — розповів член правління ОТП Банку з розвитку роздрібного бізнесу Олег Клименко.
За словами керівника з питань заощаджень та трансакційних послуг Райффайзен Банку Сергія Аннікова, їхні клієнти частіше розміщували гривню на 6 місяців.
Інтерес до більш довгих вкладів повертається поступово.
«Найбільш популярні строки розміщення гривневих депозитів — 3 та 6 місяців. Останнім часом потроху збільшується популярність більш довгострокових вкладів — 9–12 місяців», — каже член правління ПриватБанку Дмитро Мусієнко.
До того ж вкладники знову почали вмикати автопролонгацію.
«Переважна більшість клієнтів ПУМБ продовжують свої депозити. За вересень 87% клієнтів продовжили депозити в гривні», — розповів директор департаменту-трайбу некредитних продуктів ПУМБ Дмитро Коваль.
Лише завершення війни суттєво збільшить готовність українців зберігати кошти на депозитах.
«Стабілізація воєнної та економічної ситуації в країні надасть клієнтам можливість планувати розміщення коштів на строкові вклади», — прогнозує заступник голови правління Ощадбанку Антон Тютюн.
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