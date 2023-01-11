Війна скоротила портфель гривневих депозитів фізосіб — Finance.ua

Війна скоротила портфель гривневих депозитів фізосіб Сьогодні 08:03 — Кредит&Депозит

Війна скоротила портфель гривневих депозитів фізосіб

Через війну українці віддали більшу перевагу зберіганню коштів на поточних та карткових рахунках, ніж на строкових депозитах.

Де тримають гроші українці

Гривневі кошти населення — кошти на рахунках, картках та депозитах — за дев’ять місяців 2022 року зросли на 20% порівняно з приростом у 15,2% за весь 2021 рік. Однак додаткові кошти осіли на карткових рахунках (+110,48 млрд грн): українці в умовах високої невизначеності віддали перевагу оперативному доступу до заощаджень. Якщо на початку року частка коштів на вимогу — карткові та поточні рахунки — становила 57,4%, то до жовтня — вже 68%. Відповідно, частка гривневих депозитів впала з 42,6% до 32%.

Що з депозитами

Депозити в цей період скоротилися навіть в абсолютному розмірі (—19,31 млрд грн). Якщо українці й відкривали строкові вклади, то лише на короткий період.

«Клієнти віддавали перевагу гривневим депозитам на 3–6 місяців», — розповів член правління ОТП Банк у з розвитку роздрібного бізнесу Олег Клименко.

За словами керівника з питань заощаджень та трансакційних послуг Райффайзен Банк у Сергія Аннікова, їхні клієнти частіше розміщували гривню на 6 місяців.

Інтерес до більш довгих вкладів повертається поступово.

«Найбільш популярні строки розміщення гривневих депозитів — 3 та 6 місяців. Останнім часом потроху збільшується популярність більш довгострокових вкладів — 9–12 місяців», — каже член правління ПриватБанк у Дмитро Мусієнко.

До того ж вкладники знову почали вмикати автопролонгацію.

«Переважна більшість клієнтів ПУМБ продовжують свої депозити. За вересень 87% клієнтів продовжили депозити в гривні», — розповів директор департаменту-трайбу некредитних продуктів ПУМБ Дмитро Коваль.

Лише завершення війни суттєво збільшить готовність українців зберігати кошти на депозитах.

«Стабілізація воєнної та економічної ситуації в країні надасть клієнтам можливість планувати розміщення коштів на строкові вклади», — прогнозує заступник голови правління Ощадбанк у Антон Тютюн.

До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.