Війна обвалює світові ціни на пшеницю, але це не може тривати вічно, — Forbes Сьогодні 20:45

Війна обвалює світові ціни на пшеницю, але це не може тривати вічно, — Forbes

Війна спустошує скарбницю як України, так і росії. Ймовірно, менш зрозумілим є вплив на світовий ринок зерна, зокрема пшениці. Це важливо, тому що ціни на пшеницю зараз штучно занижені і можуть відскочити назад у будь-який момент та знову підштовхнути інфляцію вгору, пише Forbes

Зазначається, що обидві сторони війни, які є активними гравцями на ринку експорту пшениці, зараз продають її за цінами, нижчими за собівартість.

«Щось має змінитися, щоб зупинити Україну і росію від низьких цін на товарну пшеницю, які не мають економічного сенсу, оскільки обидві сторони продовжують фінансувати витрати на військові дії», — вважає автор товарного звіту про грошові потоки Hackett Money Flow Шон Хаккетт.

За його словами, ймовірно, Україна і рф, знаючи, що отримання готівки зараз, навіть за рахунок економічних втрат, має певний сенс. Це тому, що за готівку можна придбати замінні матеріали, необхідні під час війни.

Щоб зупинити процес продажу зерна за заниженими цінами потрібні урядові обмеження або виробники самостійно мають відмовитись від цієї ідеї, пише Хаккетт.

До початку війни наприкінці лютого 2022 року експорт пшениці з росії та України становив 29% ринку. Зараз ця частка впала до 14,3%, згідно з даними веб-сайту World’s Top Exports. Принаймні частково таке падіння було зумовлене необхідністю пропонувати нижчі ціни, щоб наповнити державну скарбницю. Однак частково це сталося через брак робочої сили та інших ресурсів для вирощування культури, підкреслює експерт.

За його словами, поточна ситуація на ринку пшениці не може тривати вічно. Зрештою, вирощування пшениці у збиток призведе до банкрутства фермерів.

Однак може повипливати погода. По-перше, в перші два тижні травня, ймовірно, будуть пізні заморозки. Це, ймовірно, завдасть шкоди врожайності, зменшивши пропозицію пшениці. Крім того, існує занепокоєння, що ключовий регіон вирощування на півдні росії біля Чорного моря страждає від посушливої погоди, яка може посилитися.

Нещодавно пшениця коштувала $5,62 за бушель, згідно з даними Trading Economics. Це нижче від піку в $7,57, досягнутого в липні минулого року.

«У випадку, якщо США або росія постраждають від прогнозованої несприятливої погоди, експерти очікують, що ціна на пшеницю повернеться до зростання після декількох місяців падіння. Якщо ж трапиться і те, і інше, то варто очікувати ще більшого зростання цін. Звичайно, погоду важко передбачити, тому інвестори повинні бути готові до зміни тактики», — йдеться у статті.

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