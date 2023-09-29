Вісім земель. Де в Німеччині продовжують приймати українців — Finance.ua
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Вісім земель. Де в Німеччині продовжують приймати українців

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Німеччина залишається країною, яку українці найбільше обирають для тимчасового захисту. Через дефіцит житла багато регіонів припинили прийом нових біженців.
Де в Німеччині продовжують приймати українських біженців, повідомляє uahelp.wiki.
Біженці, які не мають знайомих чи родичів у Німеччині, які б надали їм притулок, повинні звернутися до табору первинного прийому. Звідти їх направлять у землю, яка на той момент прийматиме нових людей.
Зазначається, що найбільший пункт первинного прийому — Берліні (колишній аеропорт Tegel). Звідти направляють на розселення по всій Німеччині.
Станом на 28 вересня табори приймають біженців у наступних землях:

Баден-Вюртемберг:

  • Карлсруе (Durlacher Allee 100, 76 137 Karlsruhe) — не приймають тих, хто приїхав на власному автомобілі (немає паркування), через 2−3 дні відправляють до інших таборів для подальшого оформлення.
  • Месштеттен (Geißbühlstraße 51, 72 469 Meßstetten) — складно дістатися громадським транспортом, машиною можна.
  • Фрайбург (нова адреса з 27.10.2022: Basler Landstraße 16, 79 111 Freiburg) — табір не приймає людей, які потребують медичної допомоги або спеціального догляду;
  • Ульм (Messe Ulm, Böfinger Straße 50, 89 073 Ulm);
  • Зіндельфінген Sindelfingen Messehalle (Mahdentalstraße 116, 71 036 Sindelfingen) — табір більше не приймає біженців з України;
  • Ельванген (Georg-Elser-Straße 2, 73 479 Ellwangen) — табір переповнений, більше не приймає.

Баварія:

  • Цирндорф Ankerzentrum Zirndorf (Rothenburger Straße 29, 90 513 Zirndorf);
  • Ергольдинг (Schinderstraßl 19, 84 030 Ergolding) — за повідомленнями з місць, табір може не приймати біженців з України.

Берлін:

  • Tegel (колишній аеропорт). Важливо: територію центру закрито. Всередину можна потрапити автобусом. Якщо їхати машиною — потрібно буде залишити авто на парковці зовні і заїхати всередину автобусом. Всі дані, включаючи телефонну лінію центру, можна знайти за посиланням.

Гессен:

  • Гісен (Rödgener Straße 59−61, 35 394 Gießen Ankunftshalle) — бажано приїжджати до 20:00 у робочі дні. Іншим часом теж приймають, але доведеться почекати. Якщо приїжджаєте пізно та без автомобіля, зверніться до Bahnhofsmission у Франкфурті, вас можуть розмістити на одну ніч.

Нижня Саксонія:

  • Брамше (Im Rehhagen 8 49 565 Bramsche). У перехідний період у співробітників табору Messe Hannover можна отримати квиток до табору в Bramsche безкоштовно.
  • Ганновер Messehalle (Halle 25, Messegelände, 30 521 Hannover) — табір закрився 14 вересня 2023 року. Нових біженців перенаправляють до Брамше.

Північний Рейн-Вестфалія:

  • Бохум (Gersteinring 50, 44 791 Bochum Erstaaufnahmeeinrichtung).

Саксонія:

  • Меране (Seiferitzer Schulweg 10, 8 393 Meerane Erstaaufnahmeeinrichtung);
  • Лейпциг Leipzig-Mockau 1 (Am Alten Flughafen 8, 4 356 Leipzig) — табір переповнений, використовуються тимчасові намети;
  • Дрезден Messe Dresden (Messering 8a, 1 067 Dresden) — місто не приймає та перенаправляє до табору Меране.

Шлезвіг-Гольштейн:

  • Ноймюнстер (Haart 148, 24 539 Neumünster).

Тюрінгія:

  • Гермсдорф Hermsdorf (Max-Hellermann-Straße 15);
  • Табір у Зуль переповнений і більше не приймає біженців.
Українців попереджають не шукати, в якому таборі кращі умови — вони суттєво не відрізняються. Краще їхати в локацію, куди зручніше дістатися.
Тим часом Берлін зможе прийняти до кінця року ще тисячі біженців. Влада столиці планує розширити кількість місць у колишніх аеропортах у Тегелі та Темпельхофі, а також розселити велику кількість біженців у готелях та гуртожитках.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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