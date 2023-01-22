Віртуальна картка: що це і для чого вона потрібна — Finance.ua

Віртуальна картка: що це і для чого вона потрібна Сьогодні 11:01 — Кредит&Депозит

Віртуальна картка: що це і для чого вона потрібна

Віртуальні картки не мають фізичного носія, тільки реквізити. Як і в звичайної пластикової картки — це 16-значний номер, термін дії та тризначний код, який потрібно вводити для підтвердження операції.

Про це повідомляє Financial Literacy Ukraine.

Віртуальна картка зазвичай зберігається у мобільному застосунку вашого банку. Головна перевага віртуальних карток — їх неможливо пошкодити, загубити або випадково забути в банкоматі під час зняття готівки.

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Як і пластикові картки, віртуальну картку також можна додати в ApplePay чи GooglePay та здійснювати розрахунку за допомогою смартфона.

Коли знадобиться віртуальна картка:

сплачуючи покупки в інтернеті, доводиться вводити реквізити картки на різних сайтах, що не завжди безпечно, адже онлайн-ресурс може виявитися фішинговим. Використання віртуальної картки для онлайн-платежів допоможе захистити кошти та уникнути розголошення реквізитів основної картки;

купуючи онлайн, перераховуйте необхідну суму з основної картки на віртуальну перед здійсненням покупки. Якщо ви, здійснюючи покупки, натрапите на шахрайський сайт, зловмисники не зможуть отримати доступ до грошей на вашій основній банківській картці;

якщо ви маєте платні підписки і сервіс робить регулярні зняття коштів, віртуальна картка допоможе уникнути списання більшої суми, ніж ви розраховуєте.

Для оформлення віртуальної картки часто не обов’язково йти в банківське відділення.

Зробити це можна через банківські мобільні застосунки. Також через онлайн-банкінг віртуальну картку можна заблокувати або закрити.

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