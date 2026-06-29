Вікіпедія не дозволить штучному інтелекту редагувати статті — співзасновник 29.06.2026, 00:12 — Технології&Авто

Вікіпедія підписала угоди з кількома технологічними гігантами

Онлайн-енциклопедія «Вікіпедія» недостатньо довіряє штучному інтелекту, щоб дозволити йому брати безпосередню участь у редагуванні статей на своїй платформі.

Про це інформагентству AFP повідомив співзасновник Вікіпедії Джиммі Вейлз.

Проблема «галюцинацій» ШІ

За словами Вейлза, проблема «галюцинацій» штучного інтелекту — коли система впевнено видає вигадану інформацію за факт — зменшилася в новіших моделях ШІ, однак все ще залишається дуже серйозною.

Водночас Вейлз зазначив, що ШІ-агенти можуть бути корисними для багатомільйонної спільноти редакторів Вікіпедії, допомагаючи їм виявляти вузькоспеціалізовані новини або події, які інакше могли б залишитися непоміченими.

«Ми не дозволимо йому (ШІ. — Ред.) редагувати (статті у Вікіпедії. — Ред.) безпосередньо, тому що йому насправді не можна довіряти», — сказав співзасновник.

Трафік Вікіпедії

Тим часом платформи штучного інтелекту активно використовують матеріали Вікіпедії для відповідей на запитання користувачів. За словами Вейлза, це сприяло загальному зростанню кількості відвідувань сайту з боку ШІ-ботів, тоді як людський трафік скоротився на 8%. Він назвав це падіння «відчутним», але «не катастрофічним» для онлайн-енциклопедії, яка входить до десятки найвідвідуваніших сайтів світу.

Створена у 2001 році Вікіпедія існує завдяки пожертвам користувачів, тому її бізнес-модель безпосередньо не залежить від кількості відвідувачів.

Вейлз, який входить до ради опікунів Wikimedia Foundation, що керує Вікіпедією, закликав компанії у сфері штучного інтелекту «платити свою справедливу частку», оскільки, за його словами, «навантаження на нас мільйонами запитів коштує реальних грошей» через витрати на утримання серверів.

За його словами, Вікіпедія вже «дуже успішно» підписала угоди з кількома технологічними гігантами.

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