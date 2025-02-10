Відсьогодні в Україні запускають перший етап системи «Є-Бджільництво» — Finance.ua
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Відсьогодні в Україні запускають перший етап системи «Є-Бджільництво»

Казна та Політика
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З 10 лютого 2025 року в Державному аграрному реєстрі для суб’єктів господарювання буде доступний новий електронний сервіс завчасного сповіщення про застосування засобів захисту рослин в межах запуску першого етапу «Є-Бджільництво».
Про це повідомило Мінагрополітики.
«Мінагрополітики впроваджує чергову електронну систему, зокрема, запукає перший етап системи „Є-Бджільництво“ — електронний сервіс завчасного сповіщення про застосування засобів захисту рослин. Його основне завдання — допомогти бджолярам убезпечити бджіл від отруєння та організувати кероване бджолозапилення. Сервіс містить настанови для аграріїв використання інструментів попередження застосування засобів захисту рослин та інформації щодо ділянок бджолозапилення», — зазначив Міністр агрополітики Віталій Коваль.
Завдяки сервісу завчасного сповіщення про застосування засобів захисту рослин аграрії отримають можливість:
  • Вести журнал обробки земельних ділянок засобами захисту рослин (ЗЗР);
  • Подати заявку на пошук пасічника для розміщення пасіки;
  • Обрати пасічника із списку тих, хто запропонував свої послуги;
  • Обрати період для запланованої обробки ЗЗР;
  • Обрати ЗЗР із реєстру;
  • Обрати земельні ділянки, які плануються обробляти;
  • Інформувати органи місцевого самоврядування, на землях яких запланована обробка ЗЗР;
  • Інформувати пасічників, пасіка яких розміщена в радіусі 8 кілометрів поруч з оброблюваними ділянками;
  • Зробити автоматичний розрахунок рекомендованої кількості бджолиних сімей на площу ділянок засіяних обраним типом культури.
У свою чергу бджолярі отримають можливість:
  • Інтегрувати ДАР із реєстром пасічників;
  • Встановити геопозиції пасіки;
  • Надіслати відгук пасічника на заявки від аграріїв;
  • Подати заявку на пошук аграріїв які потребують запилення;
  • Обрати тип вирощуваної культури;
  • Обрати земельні ділянки, на яких вирощується культура.
Новий електронний сервіс повністю інтегрується з іншими системами такими, як Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, Реєстр паспортів пасік, системою «Трембіта», а також взаємодіє з органами місцевого самоврядування через підключення сервісів розсилки повідомлень.
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За матеріалами:
Finance.ua
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