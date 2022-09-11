Відповіді на поширені запитання щодо автоматичної реєстрації ТОВ у «Дії» — Finance.ua

Відповіді на поширені запитання щодо автоматичної реєстрації ТОВ у «Дії» Вчора 16:29 — Особисті фінанси

Відповіді на поширені запитання щодо автоматичної реєстрації ТОВ у «Дії»

На порталі «Дія» з‘явилася можливість автоматичної реєстрації ТОВ. З новою послугою користувачі можуть відкрити власне підприємство за кілька хвилин.

Команда Мінцифри опублікувала відповіді на найпоширеніші запитання щодо послуги.

Чим відрізняється автоматична реєстрація ТОВ від тієї, що була раніше на порталі?

Автоматична реєстрація ТОВ виконується без участі держреєстратора та триває близько 10 хвилин. Тоді як із реєстратором термін очікування становить ∼1 робочий день.

Де знайти виписку про реєстрацію ТОВ на порталі Дія?

Вона буде доступна протягом 3 робочих днів із дня реєстрації ТОВ.

Після постановки вашого бізнесу на облік в податковій та органах статистики виписку можна завантажити в розділі Отримані документи на порталі Дія.

Чи можу я внести зміни до засновників мого ТОВ через портал Дія?

Зараз на порталі Дія можна лише зареєструвати ТОВ та перейти на діяльність на підставі модельного статуту для юридичних осіб.

Щоб внести зміни до ТОВ, зверніться до ЦНАПу.

Як знайти заяву, модельний статут, структуру власності, протокол учасників зборів?

Документи про реєстрацію ТОВ зберігаються у вашому особистому кабінеті на порталі Дія:

натисніть Послуги;

далі Замовлені послуги;

далі Реєстрація ТОВ на основі модельному статуту;

далі Документи.

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