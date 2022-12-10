Відновлювати всю зруйновану обстрілами енергоінфраструктуру не будуть: у ДТЕК розповіли про плани — Finance.ua
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Відновлювати всю зруйновану обстрілами енергоінфраструктуру не будуть: у ДТЕК розповіли про плани

Енергетика
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В Україні не відновлюватимуть абсолютно всю зруйновану обстрілами енергоінфраструктуру. Причина — не вся вона була новою та модернізованою. Натомість у ДТЕК мають намір сконцентруватися на створенні нових об’єктів.
Про це в інтерв’ю порталу Обозреватель розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.
Він зазначив: у такий спосіб енергосистема буде модернізована швидше, ніж планувалося.
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Загалом, за його словами, на повне відновлення всіх зруйнованих об’єктів знадобиться «від року до двох, а може, навіть більше». Проте точні терміни можна буде визначити «лише після перемоги, тобто після припинення вогню».
«Далі треба зрозуміти, що ми хочемо робити: напевно, ми не будемо все обладнання відновлювати, тому що не все воно було новим, не все воно було модернізовано, і нам потрібно буде будувати нове. Це наша можливість модернізувати енергосистему швидше, ніж ми планували торік», — розповів Сахарук.
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При цьому він наголосив: потрібно використовувати нове обладнання, підходи та інноваційні ідеї. Наприклад, замість підстанції на території 50 га «можна побудувати контактні розподільчі пристрої на базі нових технологій», які займатимуть набагато менше території.
«Це будинок 100 на 100 м, що замінює всю цю велику підстанцію. Це дорожче з погляду будівництва, але це надійніше і довше служить, це автоматичне включення, виключення, це зовсім інший рівень автоматизації і зовсім інший рівень надійності», — пояснив директор ДТЕК.

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За матеріалами:
Обозреватель
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