Відкрити рахунок ФОП у ПУМБ можна онлайн всього за 5 хвилин! — Finance.ua
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Відкрити рахунок ФОП у ПУМБ можна онлайн всього за 5 хвилин!

Фондовий ринок
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Відкрити рахунок ФОП у ПУМБ можна онлайн всього за 5 хвилин!
Ідентифікація відбуватиметься через застосунок Дія
Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) продовжує розвивати дистанційні канали та сервіси для бізнес-клієнтів.
Відтепер фізичні особи-підприємці мають змогу віддаленого відкриття рахунку в інтернет-банкінгу та мобільному додатку «ПУМБ Digital Business» за допомогою застосунку Дія.
Процес повністю автоматизований та не займає багато часу. Вже через 5 хвилин підприємець матиме доступ до свого нового рахунку у ПУМБ.
Усе, що необхідно зробити — завантажити на смартфон мобільний додаток «ПУМБ Digital Business», (Android або іOS) або пройти реєстрацію на сайті DIGITAL ПУМБ. Встановлений застосунок Дія з доступними цифровими копіями документів (ID- карткою або закордонним паспортом) допоможе пройти швидку ідентифікацію без жодних паперів.
У період воєнного стану дистанційні канали обслуговування та сервіси ПУМБ у черговий раз довели свою зручність та мобільність використання. Без відвідування відділень банку вони дозволяють клієнтам вирішувати щоденні фінансові питання 24/7 з будь-якої точки України та світу, економлячи не тільки час, але й турбуючись про їх безпеку.
Разом із відкриттям рахунку у ПУМБ підприємці одразу отримують доступ до особистого кабінету «ПУМБ Digital Business» з можливостями:
  • Легко відправляти платежі та переказувати кошти на особисту карту 24/7;
  • Замовляти та переглядати банківські продукти онлайн для бізнесу;
  • Використовувати інтегровані сервіси, що значно полегшують ведення підприємницької діяльності;
  • Та навіть оформлювати спеціальний онлайн-кредит для ФОП «всеБІЗНЕС» у розмірі до 500 тис грн.
QR-код на скачування додатку ПУМБ Digital Business🡪
Відкрити рахунок ФОП у ПУМБ можна онлайн всього за 5 хвилин!
За матеріалами:
ПУМБ
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