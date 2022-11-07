Відкрити рахунок ФОП у ПУМБ можна онлайн всього за 5 хвилин! — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Відкрити рахунок ФОП у ПУМБ можна онлайн всього за 5 хвилин! Вчора 11:35 — Фондовий ринок

Ідентифікація відбуватиметься через застосунок Дія

Перший Український Міжнародний Банк ( ПУМБ ) продовжує розвивати дистанційні канали та сервіси для бізнес-клієнтів.

Відтепер фізичні особи-підприємці мають змогу віддаленого відкриття рахунку в інтернет-банкінгу та мобільному додатку «ПУМБ Digital Business» за допомогою застосунку Дія.

Процес повністю автоматизований та не займає багато часу. Вже через 5 хвилин підприємець матиме доступ до свого нового рахунку у ПУМБ.

Усе, що необхідно зробити — завантажити на смартфон мобільний додаток «ПУМБ Digital Business» , (Android або іOS) або пройти реєстрацію на сайті DIGITAL ПУМБ . Встановлений застосунок Дія з доступними цифровими копіями документів (ID- карткою або закордонним паспортом) допоможе пройти швидку ідентифікацію без жодних паперів.

У період воєнного стану дистанційні канали обслуговування та сервіси ПУМБ у черговий раз довели свою зручність та мобільність використання. Без відвідування відділень банку вони дозволяють клієнтам вирішувати щоденні фінансові питання 24/7 з будь-якої точки України та світу, економлячи не тільки час, але й турбуючись про їх безпеку.

Разом із відкриттям рахунку у ПУМБ підприємці одразу отримують доступ до особистого кабінету «ПУМБ Digital Business» з можливостями:

Легко відправляти платежі та переказувати кошти на особисту карту 24/7;

Замовляти та переглядати банківські продукти онлайн для бізнесу;

Використовувати інтегровані сервіси, що значно полегшують ведення підприємницької діяльності;

Та навіть оформлювати спеціальний онлайн-кредит для ФОП «всеБІЗНЕС» у розмірі до 500 тис грн.

QR-код на скачування додатку ПУМБ Digital Business🡪

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