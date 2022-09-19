Відбувся перший приватизаційний онлайн-аукціон з початку повномасштабного вторгнення — Finance.ua

Відбувся перший приватизаційний онлайн-аукціон з початку повномасштабного вторгнення Вчора 17:33 — Фондовий ринок

19 вересня відбувся перший приватизаційний онлайн-аукціон з початку повномасштабного вторгнення. Переможна ставка склала 70 253 000 грн.

Об’єктом приватизації стало окреме майно Кобиловолоцького місця провадження діяльності та зберігання спирту державного підприємства «Укрспирт», що на Тернопільщині.

За право власності на прозорих торгах боролися 6 учасників. Протягом аукціону ціну продажу збільшили майже втричі з 25,2 млн грн стартової ціни.

Після підписання договору купівлі-продажу новий власник отримає актив, до якого входять нежитлові приміщення, понад 10 одиниць транспорту, сотні одиниць виробничого устаткування для провадження діяльності та під’їзна залізнична колія. Також йому необхідно буде сплатити кошти в розмірі стартової вартості об’єкта на рахунки ДП «Укрспирт» для погашення заборгованостей підприємства.

На думку Голови Фонду держмайна Рустема Умєрова приватний бізнес продемонстрував свою сміливість попри військові дії: «Українські підприємці довели готовність підсилювати економічний фронт та створювати нові робочі місця».

Він також закликав інвесторів брати участь у наступних приватизаційних аукціонах: «Кошти, отримані від приватизації, — це зброя для захисту України від агресора та гарантування соціальних програм для українців».

Директор ДП «Прозорро.Продажі» Олексій Соболев відзначив високу конкуренцію на торгах: «Це означає, що бізнес давно очікував на відновлення приватизації й сьогодні готовий змагатися на приватизаційних аукціонах задля відновлення своєї діяльності».

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