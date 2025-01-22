Відбудова інфраструктури: Україна і Японія заснували технологічну платформу — Finance.ua
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Відбудова інфраструктури: Україна і Японія заснували технологічну платформу

Технології&Авто
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Відбудова інфраструктури: Україна і Японія заснували технологічну платформу
Відбудова інфраструктури: Україна і Японія заснували технологічну платформу
Україна і Японія заснували платформу з впровадження технологій відновлення і відбудови української інфраструктури.
Про це повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський.
«Сьогодні… в ході онлайн-зустрічі за участю міністра розвитку громад і територій України Олексія Кулеби, міністра землі, інфраструктури, транспорту і туризму Японії Накано-сан (Хіромаса Накано. — Ред.) та представників всіх причетних агентств і відомств двох країн була заснована Українсько-японська платформа по впровадженню технологій відновлення і відбудови інфраструктури України», — поінформував дипломат.
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Він назвав запуск цієї платформи «непересічною подією, яка стане важливим кроком на шляху реальної участі Японії у відбудові інфраструктури України».
Корсунський нагадав, що про створення платформи було проголошено під час візиту до Токіо першої віцепремʼєр-міністерки Юлії Свириденко у грудні минулого року.
«Домовленість у грудні стала реальністю у січні. До роботи, пані і панове», — закликав дипломат.
За матеріалами:
Укрінформ
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