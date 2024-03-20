Від Toyota до китайського BYD: які авто найкраще продаються в світі — Finance.ua

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Від Toyota до китайського BYD: які авто найкраще продаються в світі

Технології&Авто
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Від Toyota до китайського BYD: які авто найкраще продаються в світі
Від Toyota до китайського BYD: які авто найкраще продаються в світі
Компанія Toyota домінує у рейтингу World Car Group найбільш продаваних автомобільних брендів за минулий рік. За рік Toyota Group продала 10,8 млн нових авто (+4,6%), зберігаючи значну перевагу над усіма іншими.
Про це пише Focus2Move.
Другу позицію в рейтингу зайняла Volkswagen Group з 8,8 млн авто (+10,9%). Hyundai-Kia зайняла 3 місце з результатом 7,1 млн продажів (+3,9%).

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Сеоед інших лідерів рейтингу:
  • Renault Nissan Alliance — 6,9 млн од. (+5,8%).
  • Stellantis — 6,5 млн од. (+3,2%).
  • GM — 6,2 млн од. (+3,3%).
  • Honda Motor — 4,1 млн од. (+4,2%).
  • Ford — 3,9 млн од. (+4,5%).
  • Suzuki — 3,05 млн. од. (-0,2%).
На десятому місці китайська BYD — піднявшись на 3 позиції - з 2,6 мільйонами продажів (+46,3%). Китайська група досягла кращих результатів, ніж Tesla (зростання на 22,0%), хоча вона все ще продає багато автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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