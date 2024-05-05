Від початку року акції McDonald’s впали на 7,7%: у чому причина — Finance.ua
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Від початку року акції McDonald’s впали на 7,7%: у чому причина

Фондовий ринок
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Від початку року акції McDonald’s впали на 7,7%: у чому причина
Від початку року акції McDonald’s впали на 7,7%: у чому причина
Акції McDonald’s впали на 7,7% з початку року, що призвело до падіння їхньої ринкової вартості до $197 млрд.
Про це пише CNBC.
Гігант у сфері швидкого харчування повідомив про продажі в четвертому кварталі, які розчаровують.

Що передувало

Бойкоти після того, як його ізраїльський ліцензіат запропонував знижки для солдатів, вплинули на продажі на Близькому Сході та на деяких ринках за межами регіону.
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Компанія також була змушена тимчасово закрити деякі заклади, щоб гарантувати безпеку працівників від протестів.
Раніше цього місяця McDonald’s оголосив, що викупить 225 ресторанів, якими керує його ізраїльський франчайзі.
У США мережа бургерних побачила, що клієнти з низькими доходами скоротили свої витрати.
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Волл-стріт очікує, що така тенденція продовжиться в цьому кварталі, прогнозуючи зростання продажів в одному магазині лише на 2,6%, згідно з оцінками StreetAccount.
Нагадаємо, McDonald’s має намір відкрити близько шести ресторанів в Україні у 2024-му році. Наразі мережа налічує вже 101 заклад.
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