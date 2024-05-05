Від початку року акції McDonald’s впали на 7,7%: у чому причина — Finance.ua

Від початку року акції McDonald’s впали на 7,7%: у чому причина Сьогодні 22:17 — Фондовий ринок

Від початку року акції McDonald’s впали на 7,7%: у чому причина

Акції McDonald’s впали на 7,7% з початку року, що призвело до падіння їхньої ринкової вартості до $197 млрд.

Про це пише CNBC.

Гігант у сфері швидкого харчування повідомив про продажі в четвертому кварталі, які розчаровують.

Що передувало

Бойкоти після того, як його ізраїльський ліцензіат запропонував знижки для солдатів, вплинули на продажі на Близькому Сході та на деяких ринках за межами регіону.

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Компанія також була змушена тимчасово закрити деякі заклади, щоб гарантувати безпеку працівників від протестів.

Раніше цього місяця McDonald’s оголосив, що викупить 225 ресторанів, якими керує його ізраїльський франчайзі.

У США мережа бургерних побачила, що клієнти з низькими доходами скоротили свої витрати.

Волл-стріт очікує, що така тенденція продовжиться в цьому кварталі, прогнозуючи зростання продажів в одному магазині лише на 2,6%, згідно з оцінками StreetAccount.

Нагадаємо, McDonald’s має намір відкрити близько шести ресторанів в Україні у 2024-му році. Наразі мережа налічує вже 101 заклад.

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