Від чого залежить вартість корпоративної медичної страховки — Finance.ua

Від чого залежить вартість корпоративної медичної страховки Сьогодні 08:06 — Страхування

Від чого залежить вартість корпоративної медичної страховки

На фінальну вартість поліса, яку покриватиме працедавець, впливають кілька факторів. Насамперед це пакет послуг, який він покриває. Чим більше опцій — тим дорожчим буде поліс.

Окрім того, важливий чинник — рівень доступних клінік, де буде організована медична допомога. Якщо до пакета входять брендові лікарні елітного класу, то вартість такого пакета може бути на 30%-70% дорожче, ніж страховки, орієнтовані на обслуговування в приватних клініках середнього рівня, державних і відомчих лікарнях.

Утім, державна клініка зовсім не означає погану якість обслуговування. Для застрахованих воно, як правило, якісніше, ніж для решти звичайних «бюджетних» пацієнтів. Адже страхова компанія не зацікавлена викидати гроші на вітер та контролюватиме процес лікування, щоб воно було ефективним. Для цього є спеціальні куратори, які організовують увесь процес.

Є й інші чинники, які беруться страховою компанією до уваги при формуванні ціни:

кількість працівників, яких планується застрахувати;

сфера діяльності підприємства;

місцеперебування та територіальний розподіл працівників;

сума, на яку страховик забезпечить лікування;

середній вік працівників;

кратність оплати страхових платежів.

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