Від чого залежить вартість дорогоцінних металів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Від чого залежить вартість дорогоцінних металів

Банківські метали
31
Від чого залежить вартість дорогоцінних металів
Від чого залежить вартість дорогоцінних металів
Дорогоцінні метали традиційно залишаються важливим інструментом для збереження вартості активів у часи економічної невизначеності. 2024 року ціни на золото та срібло показали стрімке зростання, що викликало підвищену увагу інвесторів та аналітиків.
Про це сказано в статті Finance.ua Золото, срібло та інші. Що очікувати від ринку коштовних металів у 2025 році.
Дорогоцінні метали, особливо золото та срібло, є важливим барометром економічної стабільності. Їхня вартість залежить від низки факторів, серед яких:
  1. Геополітична нестабільність: Війна в Україні та конфлікти на Близькому Сході продовжують підвищувати попит на золото, яке традиційно є «тихою гаванню» для інвесторів. Глобальна невизначеність, викликана напруженими відносинами між великими країнами, також стимулює інтерес до дорогоцінних металів.
  2. Політика центральних банків: Центральні банки, зокрема в Китаї, Індії та Туреччині, активно збільшують свої резерви золота. За даними Всесвітньої золотої ради, обсяг закупівель золота центральними банками 2024 року досягнув рекордного рівня за останні 50 років. У США політика Федеральної резервної системи (ФРС), зокрема ймовірне зниження ставок, також сприятиме послабленню долара, що традиційно підтримує ціни на золото.
  3. Інфляція: Інфляція залишається ключовим фактором. Уряди та споживачі по всьому світу шукають способи захистити свої активи від знецінення, що стимулює попит на золото та срібло.
  4. Промисловий попит: Срібло, платина та паладій мають значний попит у високотехнологічних галузях, таких як виробництво акумуляторів для електромобілів, сонячних панелей та іншої «зеленої» енергетики. 2025 року очікується подальше зростання інвестицій у ці сектори, що підтримає ціни.
Надійний спосіб зберегти кошти — це депозит. Не відкладайте цей крок на завтра, адже каталог з найвигіднішими пропозиціями вже на Finance.ua:

Оберіть найвигідніший депозит 💰

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.