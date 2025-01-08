Від чого залежить вартість дорогоцінних металів — Finance.ua

Від чого залежить вартість дорогоцінних металів Сьогодні 08:32 — Банківські метали

Від чого залежить вартість дорогоцінних металів

Дорогоцінні метали традиційно залишаються важливим інструментом для збереження вартості активів у часи економічної невизначеності. 2024 року ціни на золото та срібло показали стрімке зростання, що викликало підвищену увагу інвесторів та аналітиків.

Дорогоцінні метали, особливо золото та срібло, є важливим барометром економічної стабільності. Їхня вартість залежить від низки факторів, серед яких:

Геополітична нестабільність: Війна в Україні та конфлікти на Близькому Сході продовжують підвищувати попит на золото, яке традиційно є «тихою гаванню» для інвесторів. Глобальна невизначеність, викликана напруженими відносинами між великими країнами, також стимулює інтерес до дорогоцінних металів. Політика центральних банків: Центральні банки, зокрема в Китаї, Індії та Туреччині, активно збільшують свої резерви золота. За даними Всесвітньої золотої ради, обсяг закупівель золота центральними банками 2024 року досягнув рекордного рівня за останні 50 років. У США політика Федеральної резервної системи (ФРС), зокрема ймовірне зниження ставок, також сприятиме послабленню долара, що традиційно підтримує ціни на золото. Інфляція: Інфляція залишається ключовим фактором. Уряди та споживачі по всьому світу шукають способи захистити свої активи від знецінення, що стимулює попит на золото та срібло. Промисловий попит: Срібло, платина та паладій мають значний попит у високотехнологічних галузях, таких як виробництво акумуляторів для електромобілів, сонячних панелей та іншої «зеленої» енергетики. 2025 року очікується подальше зростання інвестицій у ці сектори, що підтримає ціни.

Надійний спосіб зберегти кошти — це депозит. Не відкладайте цей крок на завтра, адже каталог з найвигіднішими пропозиціями вже на Finance.ua:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.