Viber запускає функцію для економії сховища — Finance.ua

Viber запускає функцію для економії сховища Сьогодні 01:28 — Фондовий ринок

Rakuten Viber запустив нову функцію керування сховищем. Функція дозволить користувачам Viber контролювати об’єм пам’яті, який займає додаток на пристрої. Тепер власники смартфонів з обмеженим об’ємом сховища зможуть зручно звільняти місце за рахунок видалення медіафайлів та очистки кешу.

Нова функція керування сховищем у Viber дозволяє користувачам очищувати кеш додатка або обирати медіафайли, за рахунок яких вони хочуть звільнити місце. Керування сховищем покаже, скільки місця Viber займає на пристрої, скільки вільного місця для зберігання залишилося і скільки займає медіавміст кожного окремого чату та каналу.

Користувачі зможуть вибрати та видалити окремі файли в конкретному чаті та каналі або звільнити місце за рахунок всіх файлів у ньому. При цьому файли будуть видалені на телефоні та інших пристроях користувача, проте залишаться у співрозмовників. Якщо людина вже завантажила на телефон файли, отримані через додаток, ці файли залишаться збереженими на пристрої. В іншому разі видалення буде незворотним. Історія текстових повідомлень у чатах при видаленні медіафайлів залишається доступною.

Кеш та медіафайли каналів теж можна видаляти. Вони будуть поновлюватися, якщо користувач наново пролистає стрічку повідомлень.

«Ми хочемо, щоб усі наші користувачі могли надсилати скільки завгодно повідомлень родині та друзям, не потребуючи останніх моделей мобільних пристроїв», — каже з приводу запуску Офір Еял, генеральний директор Rakuten Viber.

Керування сховищем у Viber стане доступним для мобільних пристроїв на iOS та Android найближчими днями. Для переходу до функції треба зайти в меню: на мобільному обрати «Додатково» -> «Параметри» -> «Пам’ять».

itechua За матеріалами:

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