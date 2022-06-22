Везли техніку та брендовий одяг під виглядом гуманітарки: на Львівщині правоохоронці викрили схему (фото) — Finance.ua
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Везли техніку та брендовий одяг під виглядом гуманітарки: на Львівщині правоохоронці викрили схему (фото)

Вчора 17:12Кримінал
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За процесуального керівництва Яворівської окружної прокуратури викрито схему ввезення на територію України товарів під виглядом гуманітарної допомоги з використанням підроблених документів (ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України).
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Правоохоронцями виявлено факт перевезення через державний кордон України комп’ютерної техніки, мобільних телефонів відомих марок, а також нового брендового жіночого одягу вантажівкою із напівпричепом. При цьому в офіційних документах було вказано, що товар є гуманітарною допомогою.
Везли техніку та брендовий одяг під виглядом гуманітарки: на Львівщині правоохоронці викрили схему (фото)
В ході огляду транспортного засобу виявлено та вилучено 14 палетів та 951 коробку з незаконно переміщеними товарами. За попередніми даними, їх вартість складає понад 70 млн грн.
Наразі на продукцію накладено арешт та призначено проведення судово-товарознавчих експертиз.
Слідчі дії тривають, встановлюються особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення.
Заходи з викриття проведено прокурорами за оперативного супроводу співробітників прикордонного загону Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
За матеріалами: Finance.ua
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