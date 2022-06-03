Ветерани та їхні сім’ї можуть отримати фінансову допомогу на власну справу — Finance.ua

Ветерани та їхні сім’ї можуть отримати фінансову допомогу на власну справу

Вчора 16:28 — Казна та Політика

Ветерани та їхні сім’ї можуть отримати фінансову допомогу на власну справу

Ветерани та їхні сімʼї, які отримали статус ВПО після 24 лютого 2022 року, можуть отримати фінансову підтримку власної справи у розмірі до 20 000 грн.

Український ветеранський фонд запустив проєкт з мікрофінансування бізнесу, який передбачає грошове відшкодування на купівлю товарів, необхідних для ведення власної справи.

Хто може подати заявку:

ветерани за наявності посвідчення УБД;

родини ветеранів за наявності документів, що це підтверджують.

Заявники мають відповідати одразу трьом критеріям:

ветеран чи член родини ветерана;

ФОП чи самозайнята особа;

внутрішньо переміщені особи.

Що треба, щоб отримати кошти

Зібрати пакет необхідних документів:

паспорт;

довідку ВПО;

виписку чи витяг з ЄДР про ФОП чи самозайняту особу;

підтвердження статусу ветерана війни або статусу члена сім’ї ветерана війни;

документи, що підтверджують покупку після 24 лютого 2022 року для роботи бізнесу відповідно до КВЕДів.

Надіслати свою заявку з документами через аплікаційну форму на сайті в розділі мікрофінансування бізнесу.

Отримати відповідь від Фонду — після перевірки пакету документів.

Після схвалення — отримати кошти.

Інфографіка: Український ветеранський фонд

Ті, хто правильно заповнить заявку, завантажить увесь пакет документів разом із чеками на покупку або видатковою накладною, зможуть отримати відшкодування на суму до 20 000 гривень протягом 10 днів. Заявки приймаються до завершення воєнного стану. Важливо відмітити, що кошти зможуть отримати тільки перші 500 заявок.

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