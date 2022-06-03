Ветерани та їхні сім’ї можуть отримати фінансову допомогу на власну справу — Finance.ua

Отримати відповідь від Фонду — після перевірки пакету документів.
Після схвалення — отримати кошти.
Інфографіка: Український ветеранський фонд
Ті, хто правильно заповнить заявку, завантажить увесь пакет документів разом із чеками на покупку або видатковою накладною, зможуть отримати відшкодування на суму до 20 000 гривень протягом 10 днів. Заявки приймаються до завершення воєнного стану. Важливо відмітити, що кошти зможуть отримати тільки перші 500 заявок.
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