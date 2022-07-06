Вертоліт та літак Медведчука передали для потреб ЗСУ — Finance.ua

Вертоліт та літак Медведчука передали для потреб ЗСУ
Правоохоронці передали ЗСУ вертоліт і літак, якими користувалася родина народного депутата Віктора Медведчука, звинуваченого в державній зраді.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Зазначається, що судом накладено арешт на вертоліт та літак, якими користувалася родина народного депутата України, підозрюваного у держзраді.
«Наразі правоохоронці вилучили це майно та передали в користування Збройним Силам України», — йдеться у повідомленні.
У Генпрокуратурі наголосили, що досудове розслідування щодо процесуального керівництва у кримінальному провадженні за фактами зловживання владою або службовим становищем та заволодіння майном (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України) здійснюється слідство слідчого управління Нацполіції при оперативному супроводі Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.
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