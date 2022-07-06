Вертоліт та літак Медведчука передали для потреб ЗСУ — Finance.ua
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Вертоліт та літак Медведчука передали для потреб ЗСУ

Казна та Політика
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Правоохоронці передали ЗСУ вертоліт і літак, якими користувалася родина народного депутата Віктора Медведчука, звинуваченого в державній зраді.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Вертоліт та літак Медведчука передали для потреб ЗСУ
Зазначається, що судом накладено арешт на вертоліт та літак, якими користувалася родина народного депутата України, підозрюваного у держзраді.
«Наразі правоохоронці вилучили це майно та передали в користування Збройним Силам України», — йдеться у повідомленні.
У Генпрокуратурі наголосили, що досудове розслідування щодо процесуального керівництва у кримінальному провадженні за фактами зловживання владою або службовим становищем та заволодіння майном (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України) здійснюється слідство слідчого управління Нацполіції при оперативному супроводі Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

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Діло
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