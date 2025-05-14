Vertical Aerospace будує гібридну версію електричного аеротаксі — Finance.ua

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Vertical Aerospace будує гібридну версію електричного аеротаксі

Технології&Авто
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Vertical Aerospace будує гібридну версію електричного аеротаксі
Vertical Aerospace будує гібридну версію електричного аеротаксі
Британська компанія Vertical Aerospace Ltd розробляє гібридну версію свого електричного аеротаксі, яке зможе долати відстані до 1 600 кілометрів.
Про це повідомляє Bloomberg.
У компанії розповіли, що гібридне аеротаксі зможе подолати відстані в десять разів більше, ніж його поточний прототип, який живиться лише від батареї.
Нова модель розробляється протягом 18 місяців, і очікується, що її льотні випробування розпочнуться вже в другому кварталі 2026 року.
У Vertical Aerospace Ltd вважають, що ця гібридна модель краще підходить для виконання військових завдань, у той час як європейські уряди збільшують витрати на оборонні системи.
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Зазначається, що нині компанія веде переговори з британськими державними установами та іншими потенційними клієнтами, пов’язаними з обороною.
Раніше Vertical Aerospace Ltd важко було отримати фінансування для виробництва та випробування прототипу VX4, який вміщує чотири людини та одного пілота.
На початку цього року стартап залучив 90 мільйонів доларів США і заявив, що планує шукати більшого фінансування.
Компанія планує пройти сертифікацію свого аеротаксі в 2028 році.
За матеріалами:
Укрінформ
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